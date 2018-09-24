Молодожены из Казани спели хит Монеточки на татарском языке
Накануне концерта певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Лиза Монеточка, пара из Казани решила перепеть ее хит «Каждый раз» на татарском языке. Аделя Ахметова 25-летний преподаватель вокала в частной школе вместе со своим мужем Айнуром в свободное время переводит популярные песни на татарский язык и записывают на них каверы.
Началось все несколько лет назад с песни «тает лед» группы «Грибы». Сейчас супруги работают над песней Киркорова «Цвет настроения синий».
К слову, тот самый перевод на татарский язык хита Лизы Монеточки – это не случайный выбор. Творчество 20-летней певицы из Екатеринбурга очень нравится Аделе и Айнуру. Здесь они даже использовали национальный колорит. Вместо «выпьем чаю», Аделя поет крылатую татарскую фразу - чай эшебез.
Молодожены из Казани спели хит Монеточки на татарском языке.
- Мы за пропаганду татарского языка, поэтому в каждый текст стараемся добавить интересные речевые обороты из татарского языка. Монеточку очень любим и в планах перевести еще несколько ее песен. Они нам очень нравятся, - рассказала «КП - Казань» Аделя Ахметова.
Фото: Скриншот видео
Чтобы записывать забавные видеоролики Айнур научился играть на миниатюрной гитаре - укулеле. Записать удачный вариант у супругов получилось только с 10 попытки. Кстати, сам ролик уже активно набирает просмотры в Сети.
Но, по словам казанской интерент-певицы, не все пользователи соцсетей рады появлению этой песни на татарском языке.
- В некоторых пабликах нас осуждали - зачем мы перепели песню на татарском языке. Многие даже не знают Монеточку, но все равно высказывают недовольство. На злые комментарии мы никак не реагируем, ведь хороших комментариев больше, - рассказала Аделя.
Супруги рассчитывают, что Монеточка увидит их творчество в Сети и высоко оценит необычный вариант песни. А еще лучше, если она исполнит песню на татарском языке на концерте в Казани.