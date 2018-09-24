2018-09-24T18:26:57+03:00
Общество

Молодожены из Казани спели хит Монеточки на татарском языке

Теперь они ждут реакцию певицы и собираются на ее концерт [фото, видео]
Александр ЧЕРНОВ
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Айнур и Аделя Ахметовы из Казани уверены, что услышав песню Монеточки на татарском языке, люди захотят узнать больше об их родном языкеАйнур и Аделя Ахметовы из Казани уверены, что услышав песню Монеточки на татарском языке, люди захотят узнать больше об их родном языке
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Накануне концерта певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Лиза Монеточка, пара из Казани решила перепеть ее хит «Каждый раз» на татарском языке. Аделя Ахметова 25-летний преподаватель вокала в частной школе вместе со своим мужем Айнуром в свободное время переводит популярные песни на татарский язык и записывают на них каверы.

Началось все несколько лет назад с песни «тает лед» группы «Грибы». Сейчас супруги работают над песней Киркорова «Цвет настроения синий».

К слову, тот самый перевод на татарский язык хита Лизы Монеточки – это не случайный выбор. Творчество 20-летней певицы из Екатеринбурга очень нравится Аделе и Айнуру. Здесь они даже использовали национальный колорит. Вместо «выпьем чаю», Аделя поет крылатую татарскую фразу - чай эшебез.

Молодожены из Казани спели хит Монеточки на татарском языке.

- Мы за пропаганду татарского языка, поэтому в каждый текст стараемся добавить интересные речевые обороты из татарского языка. Монеточку очень любим и в планах перевести еще несколько ее песен. Они нам очень нравятся, - рассказала «КП - Казань» Аделя Ахметова.

Фото: Скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Чтобы записывать забавные видеоролики Айнур научился играть на миниатюрной гитаре - укулеле. Записать удачный вариант у супругов получилось только с 10 попытки. Кстати, сам ролик уже активно набирает просмотры в Сети.

Но, по словам казанской интерент-певицы, не все пользователи соцсетей рады появлению этой песни на татарском языке.

- В некоторых пабликах нас осуждали - зачем мы перепели песню на татарском языке. Многие даже не знают Монеточку, но все равно высказывают недовольство. На злые комментарии мы никак не реагируем, ведь хороших комментариев больше, - рассказала Аделя.

Супруги рассчитывают, что Монеточка увидит их творчество в Сети и высоко оценит необычный вариант песни. А еще лучше, если она исполнит песню на татарском языке на концерте в Казани.

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