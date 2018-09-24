Во дворе казанской многоэтажки ночью эвакуировали сразу 30 машин

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-24T13:21:16+03:00

По словам жителей дома - обширный тротуар предназначен для парковки автомобилей, но инспекторы так не считают.

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Ночью во двор дома №50 на улице Юлиуса Фучика приехали несколько эвакуаторов. За считанные минуты оттуда на платную штрафную стоянку увезли 30 автомобилей. По словам местных жителей, запрещающих дорожных знаков во дворе их дома нет, а автомобили забирали с обширного тротуара, который предназначен для парковки машин.

Как выяснила «Комсомолка» во дворе на 322 квартиры предусмотрено всего 15 мест для стоянки автомобилей. И если раньше эту проблему решала парковка за домом, то теперь на ее месте построен продуктовый гипермаркет.

- Написали письмо в администрацию района, собрали подписи. Ответ пришел быстро - денег не реорганизацию придомовой территории нет, - рассказала «КП - Казань» местная жительница Айгуль Рашидова.

Ее иномарку в этом месяце из двора эвакуировали уже два раза. За штрафстоянку она отдала почти пять тысяч рублей. Для мамы в декрете это неподъемная сумма.

- Автомобили стоят не под знаками, обширный внутридворовый тротуар подразумевает парковку авто по правилам дорожного движения, - продолжает рассказывать Айгуль. - В ближайших дворах от нас парковок нет. Но есть платная, откуда мне, например, с семимесячным ребенком и вещами идти не удобно.

По плану района во дворе находятся пешеходные дорожки и ставить там автомобили нельзя. Но штраф за правонарушение составляет тысячу рублей, а эвакуация автомобиля в данном случае не предусмотрена, поэтому жители дома уверены - действия инспекторов незаконны.

Так, житель дома №50, автомобилист Рифат называет это возвращением в 90-е. Мол, людей таким образом запугивают и вынуждают пользоваться платной парковкой.

Сейчас возмущенные жильцы планируют написать заявление в прокуратуру, чтобы проверили законность действия с их автомобилями, также готовят письмо и в мэрию Казани, чтобы вопрос с парковочными местами незамедлительно начали решать.