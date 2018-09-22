В Казани лихач на иномарке вылетел на встречку и сбил на "зебре" мать с ребенком и пенсионерку

СЕГОДНЯ 20:10 2018-09-22T20:37:48+03:00

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ДТП произошло в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. 28-летний водитель "КИО Сид", следуя по улице Гаврилова со стороны улицы Чуйкова и в направлении проспекта Ямашева, превысил безопасную скорость. Возле автозаправки расположен нерегулируемый пешеходный переход "зебра". Этот участок хорошо освещен, и впереди идущий автомобиль остановился, чтобы пропустить идущих по нему людей - пенсионерку и мать с восьмилетнй дочерью.

Корейской иномарке не хватило дистанции и времени, чтобы погасить высокую скорость, и водитель решил объехать остановившийся перед ним автомобиль по встречке. Там он и сбил переходящих дорогу казанцев.

- Состояние 64-летней пенсионерке оценивается как крайне тяжелое, - сообщили "КП-Казань" в ГИБДД УМВД Казани. - Она доставлена в больницу с многочисленными травмами и в состояние комы. Травмы различной степени тяжести получили и 37-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Они находятя в больнице.

Водитель задержан.

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