На арену Казанского цирка впервые после потери ног вышел дрессировщик хищников

Ночью 9 февраля 2015 года проезжая на своей машине по трассе Тверь- Москва Виталий Смолянец увидел лежащего на дороге человека. Рядом стоял разбитый автомобиль. Дрессировщик хищников подбежал к обездвиженному телу, чтобы оттащить его в безопасное место.

Но тут его самого сбил грузовик МАЗ, который несся на огромной скорости. Одну ногу оторвало сразу, вторая получила открытый перелом. Превозмогая нечеловеческую боль Виталий позвонил супруге Инне, чтобы сказать прости и попрощаться. Только когда приехали спасатели, мужчина отключился.

«МОГ СПИТЬСЯ И ТИХОНЬКО УМИРАТЬ»

- В Казань приехал впервые после аварии. Выступал здесь с хищниками в 2012 году еще на своих ногах. Тогда казанский цирк был ухожен, а после ремонта стал еще лучше. Я как артист, разбирающийся в оснащении цирка, только светового оборудования под куполом насчитал на 150 миллионов рублей. Звук установили тоже не дешевый. Но вот для работы людям с ограниченными возможностями за кулисами ничего нет. В первый же день исполняющему обязанности директора казанского цирка сказал, что могу тут упасть. Уже хотел другой дорогой в обход начат ходить, но смотрю - через пару дней появились перила, которые помогают мне при передвижении, - рассказал Виталий. - Люди с ограниченными возможностями в цирке не редкость. Был известный эквилибрист Осинский. Зритель не замечал, что у него нет руки. Ее он потерял на войне. Дело не в ногах и не в руках, а в том, что может показать человек. Я стараюсь общаться с инвалидами, которые приходят на мое представление. Всегда говорю им: есть желание – идите, а нет - оставайтесь в колясках, если вам так удобно и приятно. У меня тоже был выбор - встать на ноги и вернуться к работе или останься к коляске, спиться и тихонечко умирать.

Не все зрители понимают, что перед ними дрессировщик без ногФото: Александр ЧЕРНОВ

ДРУЗЬЯ ДАЛИ ШАНС

- После операций, когда я только учился пересаживаться в инвалидное кресло мне в больницу пришел директор Госцирка и спросил - когда я собираюсь приступать к работе. Сразу сказали - увольнять не будут. Первую группу инвалидности не взял. С ней нельзя работать. Окружающие играют большую роль. Думал, как жена и дети отнесутся. Ведь человека можно добить и доесть. Мне в этом плане повезло - в своей семье я был уверен. От Инны слышал только: «Ты встанешь, ты вернешься». У меня других шансов не было, - вспоминает дрессировщик.

Чтобы бегать и ходить после такого нужно иметь хотя бы одно колено. Другими словами, есть колено - есть нога. Но у Виталия все ампутировано выше колен. С такой травмой встают только пять человек из ста.

Дрессировщик передвигается с помощью протезов, аналогов которым нет во всем мире. Под них на ноги даже сделали специальные культиприемные линзы. 1 августа исполнилось три года, как Виталий впервые встал на эти самые протезы.

Дрессировщик передвигается с помощью протезов, аналогов которым нет во всем мире.Фото: из личного архива героя публикации.

По словам дрессировщика, тогда они стоили пять миллионов рублей, а сейчас явно дороже. Чтобы их купить ему помогала вся цирковая братия. Скидывался кто мог. Так, полмиллиона выделили братья Запашные, по полмиллиона супруги Беляковы, Анатолий Сокол, семья Марчевских и дрессировщик Корнилов. Росгосцирк выделил два миллиона рублей. Фактически они помогли своему коллеги продолжить карьеру несмотря ни на что.

Тигры и львы - видят душу человека, поэтому работать будут не с каждым, считает дрессировщикФото: Александр ЧЕРНОВ

«ТИГРАМ ПЛЕВАТЬ - ЕСТЬ У МЕНЯ НОГИ ИЛИ НЕТ»

- В мое отсутствие брат взялся тренировать хищников. Он тоже работает со мной. Зашел в клетку и пошли по накатанной программе. Тигры и львы сначала слушались, потом стали безобразничать. На третий день перестали слушаться и вытеснили его из вольера. Звери чувствуют, кто с ними в клетке. Когда зашел я – тигры не показали, что я инвалид. Радости было немерено. Но вышел на манеж с осторожностью. Сначала выпустили самых спокойных, а когда они приняли меня нормально, то и остальных. Хищникам плевать - есть у меня ноги или нет. Я просто говорил им, а они делали. Чтобы меньше передвигаться по вольеру у меня есть палки, обмотанные изолентой. Их я кидаю в сторону тигра, чтобы привлечь его внимание, - говорит дрессировщик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/670388" frameborder="0"></iframe> На арену Казанского цирка впервые после потери ног вышел дрессировщик хищников.Александр ЧЕРНОВ

С ТАТАРСКИМ ХАРАКТЕРОМ

- Ко мне попадают хищники самого разного возраста. От двух с половиной до 15 месяцев. Малышей выращивать труднее. Многие выросли на моих глазах, и я давал им имена. Лася - потому что очень ласковая, Мира приехала семимесячной и очень злой - грызла клетку. Ее так решили назвать, чтобы мирной стала. Как яхту назовешь - так она поплывет. Лиза ко всем подлизывается. Энди и Ника пришли с именами, а Атос- коренной казанец - он приехал ко мне в 2011 году из местного зооботсада. Когда на генеральный прогон пришли сотрудники из зоопарка, я им сказал - смотрите на своего ребеночка, которого вырастили. У него и характер татарский. Он невзлюбил львицу Нюру и постоянно задирается с ней, - рассказывает Виталий о своих подопечных. - Бара у нас родилась. Но роды я не принимал, а обеспечил отдельное темное помещение. Выстраиваем клетку так чтобы там было темно и закрываем хищника, чтобы никто не мешал – это личное. В руки дает своего ребенка уже на следующий день.

В звериной труппе в основном самки. Их дрессировать сложнее.Фото: Александр ЧЕРНОВ

ОТДАМ ДЕТЯМ

- Моя жена «обезьянья мама» работает с пони и обезьянами. Я не лезу туда и не хватаюсь за дрессуру других животных. Ведь тогда у меня не будет получаться, и зверь перестанет уважать. Я иду в одном направлении: кошки – это тигры и львы. Сам я 20 с лишним лет заминаюсь хищниками. Дети с трех лет хотят быть дрессировщиками. Но получится ли? Ведь если бы у всех получалось - все бы были дрессировщиками, - рассуждает Виталий Смолянец. - Пока оба сына занимаются акробатикой. Они росли вместе с этими животными. Если на других детей львы рычат, то моих считают своими. Игорь выше меня ростом, но уже хорошо работает головой. Он заходит в клетку с хищниками. Я вместе с ним. Пока он дрессирует, я рядом нахожусь. Марку пока рано заходить. Хочу дожить до пенсии и отдать свой аттракцион сыновьям. Потому что все, чего можно, я уже добился.

В лрессуре Виталий Смолянец использует специальные палки - вреда хищникам они не наносят, а внимание зверя привлекаютФото: Александр ЧЕРНОВ

СПРАВКА КП

Специального циркового образования у дрессировщика Виталия Смолянца нет. После училища он отправился служить на северный флот, работал дальнобойщиком и случайно попал водителем в частый цирк. Скоро стал ассистировать в номере с хищниками. А через шесть лет накопил деньги на покупку льва Симона и львицы Ники.