Татьяна Буланова в Казани о своем участии в клипе Монеточки: «Съемки были экстремальными»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-24T12:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Татьяна Буланова, ставшая символом 90-х недавно снялась в дебютном клипе певицы Монеточки. Оказалось, на съемочной площадке не все было гладко. Об этом и о начале своей карьеры, а также семье певица рассказала в Казани перед своим концертом.

«ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ НЕПРИЯТНО ВСПОМИНАТЬ»

- Мой первый концерт в 1990 году прошел в одном из московских ДК. Вспоминать неприятно - мы только начинали и выступали перед одной известной исполнительницей. Нас остались послушать десять человек. Но в тот день вместе с коллективом я по-полной отработала программу и спела тогда никому не известные песни, которые через год знал уже каждый в стране. А примерно 12 лет назад приехали в Казань. У нас был большой концерт. И так увлеклись автографами и фотосессией со зрителями, что не заметили, как до отправки поезда были считанные минуты. Приехали на вокзал - поезд уже ушел. Был ноябрь, снег, холодно. Я даже была беременна младшим сыном. Нас посадили на другой поезд. На нем свой мы догнали во Владимире, - рассказал певица, вспоминая, как едва не осталась ночевать на вокзале в Казани.

«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА ЕСТЬ, А МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ – НЕТ»

- Мой папа военный, а мама всегда занималась музыкой. Правда, когда она вышла замуж за папу - занялась домом и детьми. Пела, когда убиралась или готовила для меня и папы – морского офицера. Именно мама начала приучать меня к музыке. Она играла на гитаре и много пела мне в детстве. Когда я выросла - стала петь вместе с мамой. Она научила петь меня по-сложному с подхватами, канонами и в два голоса - получалось красиво. То, что я стала певицей - только ее заслуга и ее нереализованное желание, - поделилась Татьяна Буланова. - Я считаю, что женщина должна быть слабой, нежной, любимой, красивой и богатой. Старший сын сейчас работает бариста, но с музыкой связан. Мечтает играть в группе. У него есть барабанная установка, он играет на бас-гитаре, которая досталась от отца. Обожает барабанные установки и очень ждет, когда переедет в свою отдельную квартиру, где будет «отрываться». Младший увлекался футболом, но с профессиональной игрой завязал. Играет в дворовой команде. Бабушкой стать готова. Знаю, что буду хорошей свекровью. Считаю себя хорошим и надежным другом и верю в женскую дружбу. А вот дружба между мужчиной и женщиной - всегда вызывает вопрос. Ведь всегда есть сексуальная подоплека - это такая природа.

БЫЛО ЖАРКО

- Я против хайпа на сцене. Смотрела клип Филиппа Киркорова на его новую песню. Считаю, что какие-то моменты должны оставаться за сценой. Исполнитель должен в первую очередь петь. По поводу моего участия в клипе певицы Лизы Монеточки - это не хайп, а серьезный поступок. Меня цепляет ее манера исполнения и голос. В нем что-то есть. Он нормальный, - говорит Буланова. Мне позвонили из журнала и начали рассказывать про Лизу. Я не знала кто это. Мне прислали ее песни. Я их послушала. Это было оригинально. Мне понравилось. Режиссер предложил поучаствовать в сьемке. Правда я снималась там не много - всего 15 минут. Буквально, вошла в кадр и вышла из него. Но сьемки были экстремальными. Мне вообще везет на экстремальные сьемки. Если холодно - я буду обязательно в тонком платье. А если жарко - то как в сауне. Так было в этот раз. В помещении, в котором снимали клип Монеточки, было очень душно, невозможно дышать. Снимали летом и было как в сауне. Было не продохнуть, но мне понравилось - хороший клип получился.

«ВО МНЕ ВСЕГО ПОНЕМНОГУ»

- В 1998 году снялась в первом сериале. Это был сериал про ментов. Я была снегурочкой, но играла себя саму рядом с очень известными актерами. В жизни я пробую себя в разных профессиях. Больше всего эмоций от работы в кадре - телеведущей. Особенно когда прекрасная бригада - стилисты и режиссеры. Я не писатель, но как-то решила написать автобиографичные рассказы о себе. Моя подруга писатель Оксана Робски сказала, давай истории из своей жизни с драматургией. Получилось неплохое издание. А быть композитором для меня баловство. Не так давно снялась в короткометражке Николая Сидорова- Французова. Снова играю саму себя. Но получилось очень необычно и красиво. Все получается, когда интересная задумка и все люди относятся к делу ответственно. Но петь буду до победного и, однозначно, на пенсии тоже, - заявила Татьяна Буланова.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»