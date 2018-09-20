Не простые отношения в "Простой просьбе"

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-20T22:39:02+03:00

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Когда зритель впервые увидит блог Эмили, то количество фолловеров у нее едва достигает 100 человек. Но стоит молодой матери сообщить, что пропала ее подруга, как число подписчиков начинает расти. В финале оно достигнет десятки тысяч. По пути к этому успеху блогерша из небольшого американского городка успеет подружиться с местной стервой, привязать к себе ее ребенка и мужа, разозлить известного кутюрье, и приготовить классный семейный ужин.

В главных ролях - Блэек Лавли и Анна Кендрик. Угадайте, кто из них кто. Милые дамы сойдутся случайно, на пороге местной школы, куда ходят их дети. Пара ледяных мартини - и они успевают поделиться сокровенным. Точнее, одна из женщин распахнула свою душу, вторая же предпочла просто слушать.

Для режиссера Пола Фиг эта картина - попытка попробовать что-то новое для себя, и получился триллер с нотами нуара. Не изменяет режиссер и своей привязанности как к пошловатому юмору, так и к черным намекам. Это удивительное качество заставило зрителей смеяться с первых фраз, пока Эмили что-то пытаетя изобразить на своей кухне. Завершается фильм сложно. Вроде, все предсказуемо, и финал был явно ожидаем. Но то, как он сделан, заставляет аплодировать Фигу.