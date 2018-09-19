2018-09-20T06:30:34+03:00
Общество

В Казани Госавтоинспекция провела "Урок безопасности"

Студентам и школьникам рассказали о необходимости соблюдать правила дорожного движения
Лика ИСАЕВА
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Во время мероприятияВо время мероприятияФото: Лика ИСАЕВА
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В столице Татарстана проводятся профилактические мероприятия в рамках "Недели безопасности". Одно из них - лекция "Урок безопасности", провели в КФУ сотрудники отделения пропагады безопасного движения отдела ГИБДД УМВД Казани.

Собравшимся школьникам напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД на улицах: переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Современные жители мегаполиса часто пользуются наушниками во время движения, и громкий звук может отвлечь их, люди потеряют контроль во время пути, и не услышат приближающийся транспорт или сигналы тревоги.

- Для того, чтобы не попасть в ДТП иногда достаточно просто уменьшить звук в наушниках, - рассказали инспекторы ГИБДД УМВД Казани. - Модно накинуть на голову большой капюшон. Но он закрывает обзор. Если вы приближаетесь к дороге - просто скиньте его на спину. Так вы сможете контролировать ситуацию.

В ПДД сказано, что при движении в сельской местности в темное время суток необходимо носить одежду со световозвращающими элементами. Их яркие блики отражений фар смогут предупредить водителя о пешеходе, предотвратить наезд. Но такие ситуации - когда пешеход становится невидимым для водителя, не редки и в городах.

- Мы можем вам только рекомендовать носить светоотражающие жилетки, - предупредили правоохранители. - Но вы и сами должны решить для себя - важен ли для вас вопрос собственной безопасности на дороге? Если да - надо и в городе пользоваться такими средствами профилактики.

В заключении встречи школьникам показали фильм "Душа пешехода".

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