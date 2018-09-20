Казанский школьник попал в реанимацию во время отдыха в Турции

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-20T15:56:28+03:00

Врачи настаивают на операции, но мать ребенка - сама медицинский работник по специальности - категорически отказывается класть ребенка под нож в чужой стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ученик 10 класса одной из средних школ Казани Амир Ахатов вместе с мамой решил отдохнуть в турецком городе Анталья. Жара и море в то время, когда в России уже осень и похолодание - это, конечно, здорово. Вот только отдых подростка омрачила болезнь.

БОЛЕТЬ ПОДРОСТОК НАЧАЛ ЕЩЕ В РОССИИ

Еще до вылета в Турцию Амир почувствовал недомогание. У него болело горло, но билеты уже куплены, да и смысл отказываться от поездки на курорт из-за какого-то першения в горле. Решили ехать. Однако на курорте здоровье школьника резко ухудшилось.

Так, температура поднялась выше 40 градусов, а через некоторое время он и вовсе уже не мог дышать самостоятельно. В местной больнице Амиру поставили диагноз - пневмония, а на этом фоне дала о себе знать и острая сердечная недостаточность.

Специалисты решили срочно положить подростка в реанимацию и обеспечить поступление в организм кислорода при помощи специальной техники.

ВРАЧИ НАСТАИВАЮТ НА ОПЕРАЦИИ, НО МАМА ПРОТИВ

К счастью, лечение помогло. Состояние Амира начало постепенно стабилизироваться.

- Главное, что хуже сыну не становится. Он в сознании, под капельницей, - рассказал в беседе с корреспондентом «КП – Казань» отец школьника Фарид.

С момента госпитализации Амира прошло уже пять суток – подростку стало легче, и он уже может дышать самостоятельно. Врачи настаивают на операции, но мать ребенка - сама медицинский работник по специальности - категорически отказывается делать ее в чужой стране.

Ребенку уже организовали специальный борт, который доставит его домой. Спокойнее и реальнее, по мнению родителей, будет провести операцию в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Как известно, страховые компании не покрывают расходов на нахождение в реанимации - а каждый день в ней обходился семье в немалую сумму, счет шел на тысячи долларов США. Родители попавшего в беду подростка денег ни у кого не просили, пока справлялись своими силами. Впрочем, когда о проблеме Амира узнали в Татарстане, то в стороне не остался никто.

- Поймите меня правильно, - объяснил в разговоре с корреспондентом «КП – Казань» отец школьника. - Мы не просим ни рубля. Единственное, что я сделал - предупредил классную руководительницу сына, чтобы его в школе «не теряли». Однако деньги сами начали приходить, я не знаю, как так получилось. Деньги приходили небольшие: то от семиклассников, то от десятиклассников. Я едва не прослезился, потому что сегодня мне на счет пришло 27 рублей от первоклассника нашей школы.

Как выяснилось, сбор средств организовали непосредственно в школе, в которой учится Амир. Решили помочь кто, чем может. По словам директора школы, все надеются в ближайшее время увидеть Амира живым и здоровым.