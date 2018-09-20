2018-09-20T09:33:03+03:00
Происшествия

В Татарстане мать изрезала ножом своего 8-месячного сына

Ребенок выжил, женщина задержана
Искандер ЯРУЛЛИН
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Она воспитывала ребенка одна и долгое время даже не меняла пеленки, оставляла одного и кормила не регулярно.Она воспитывала ребенка одна и долгое время даже не меняла пеленки, оставляла одного и кормила не регулярно.Фото: соцсети
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Вечером 18 сентября в райцентре Ютазинского района в течение нескольких дней 24-летняя женщина выпивала вместе с подругой и сожителем в райцентре. В какой-то момент у женщины и ее гостей начались разногласия. Она начала кричать на гостей из-за чего проснулся ее 8-месячный сын и заплакал.

Взбешенная мать схватила со стола острый нож, подошла к кроватке и начала наносить малышу удары в живот и шею. Наблюдавшая за происходящим подруга остановила женщину, затем вызвала «скорую помощь».

К приезду медиков ребенок истекал кровью. Но раны, к счастью, были не глубокие. Мать и ее сожителя задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Из дома забрали два ножа, которыми женщина могла изрезать своего ребенка.

По словам ее соседей, ребенка она воспитывала одна и долгое время даже не меняла пеленки, оставляла одного и кормила не регулярно. Полиция обнаружила в квартире среди ггрязи тару от спиртосодержащих лосьонов и прожженную мебель.

Опят же по словам соседей, несколько недель до произошедшего к матери с комиссией приезжали представители опеки. Она обещала им бросить пить и заняться ребенком. Когда проверяющие уехали женщина даже выложила на своей соцстранице свое фото с сыном и подписала: «Мое чудо. Люблю очень».

Сейчас же израненный ножом ребенок проходит лечение в Ютазинской ЦРБ и его жизни ничего не угрожает. Местные жители приносят мальчику игрушки и детскую одежду.

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