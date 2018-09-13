"Временные трудности" российских критиков

13 Сент. 05:00 2018-09-19T06:27:27+03:00

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Фильм, расколовший лагерь кинокритиков, на две части. Причем обе эти части – практически возненавидели картину, но только одни называют ее «настоящим фашизмом», другие – пытаются что-то написать о работе актеров. Если в Сочи на «Кинотавре» профессиональные зрители написали и высказали свое негативное мнение, то простой зритель в Казани, например, аплодировал стоя после того, как на экране погас свет. Мужчины, побывавшие на предпремьерном показе, не скрывали предательских влажных дорожек на обветренных щеках.

«Временные трудности» - это история, основанная на реальных событиях. И этот факт должен быть поставлен во главу угла, чтобы там современные критики не говорили. Тогда, в 80-е годы прошлого века, еще не было различных центров для детей с особенностями развития, и отец маленького Саши Ковалева – в фильме его играет бескомпромиссный Иван Охлобыстин, нашел лучший, как ему казалось, выход – запретил сам себе и самому Саше думать, что тот – болен. Через отрицание болезни, через преодоление своей немочи, но мальчик Саша двигался вперед. Он ходил в обычную школу, учился жить среди тех, кто телом-то здоров, но в душе – еще те пожизненные инвалиды I группы.

Взрослого Сашу играет потрясающий Риналь Мухаметов. Актер родом из Татарстана, и ему пришлось через многое пройти, чтобы сейчас стать звездой российского кинематографа. Риналь заикается с детства, но во время просмотра любой из его картин это зритель не видит и не слышит. Молодой человек сумел справиться со своим недугом, и сыграл и Д,Артаньяна, и пришельца Хэкона, и Сергея Салтыкова.

Что-то в ленте – явное заимствование из голливудского «Выжившего», что-то – явный перебор, как нам кажется. Но мы не были рядом с настоящими прототипами героев, и не знаем, как оно было тогда на самом деле. Как и современные критики, из уютных кинозалов, пытающихся рассказать, что «так не бывает». Бывало, поверьте человеку из 70-х, который всем классом лупил соседский класс, посмевший оскорбить нашу одноклассницу, пострадавшую от полиомиелита. Но таких историй просто мало. А родителей, которые помогали адоптироваться в человеческих стаях тех, кто не похож на этих «волков», еще меньше.