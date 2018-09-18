2018-09-18T09:22:53+03:00
Происшествия

В Казани из-за коммунальной аварии провалилось дорожное полотно на глубину 7,5 метров

Столица Татарстана в понедельник встала в многокилометровых пробках
Лика ИСАЕВА
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Вот такая коммунальная авария произошла на улице Николая ЕршоваВот такая коммунальная авария произошла на улице Николая ЕршоваФото: соцсети
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Неприятный сюрприз для горожан и коммунальщиков произошел в понедельник, 17 сентября, на перекрестке улиц Николая Ершова и Красная Позиция. Под проезжающим по дороге в сторону Арского кладбища автомобилем просел асфальт. На место выехали дорожники, оградили опасное место, но не сумели остановить дальнейшее обрушение - в итоге под землю провалилось четыре квадратных метра дороги на глубину 7,5 метров.

Провалился вместе с коллектором диаметром 600 милиметров. Как рассказали в мэрии Казани, он был построен еще в 1963 году.

Коммунальные службы города отправили на место ЧП аварийные бригады, которые выставили ограждения на большом расстоянии от места провала и начали первоочередные работы. Прежде всего, необходимо было сохранить работу системы канализации в обычном режиме. Рабочие для разгрузки поврежденного участка коллектора поставили временную перекачивающую КНС, ночью установили вторую временную КНС.

- Для проведения более основательных работ по устранению последствий аварии необходимо согласование работ с рядом служб, чьи линии также проходят на участке: газовые, электросети и другие, - заявили в пресс-службе мэрии Казани.

Например, на время устранения аварии необходимо демонтировать на этом месте контактную сеть электротранспорта. Эти работы должен МУП «Метроэлетротранс» завершить к утру 18 сентября, после чего МУП «Водоканал» начнет обследование, по итогам которого будет принято решение о технологии ремонта поврежденного участка.

А город тем временем встал вечером в понедельник в жутких пробках - проехать в центр города можно было по проспекту Универсиады, или дворами в Вахитовском районе.

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