2018-09-19T16:55:11+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Среди погибших на борту Ил-20 в Сирии, был уроженец Чувашии

Григорий Зиновьев служил в армии России по контракту
Лика ИСАЕВА
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Самолет ВКС РФ Ил-20 был подбит ПВО Сирии.Самолет ВКС РФ Ил-20 был подбит ПВО Сирии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Среди тех, кто погиб на борту самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, был уроженец Чувашии Григорий Зиновьев. «КП-Казань» смогла связаться с тем, кто близко его знал.

- Гриша младше меня на год, мы жили рядом, - рассказал Андрей В. (имя изменено - Ред.). - В детстве мы общались, пошли в одну школу, но потом наша семья переехала.

После окончания школы Андрей с Григорием виделся редко. Каждый пошел своей дорогой. Встречались во время отпусков в родном Канаше

- Его воспитывала одна мама, - отметил Андрей. - В детстве он был обычным, как мы все - помогал маме, лазал по деревьям, ходил в кино. Хулиганом не был, но себя в обиду не давал.

В военкомате Чувашии рассказали, что 34-летний Григорий Зиновьев призывался из Канаша в армию еще в 2008-ом. А уже через год приступил к службе по контракту.

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