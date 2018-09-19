Среди погибших на борту Ил-20 в Сирии, был уроженец Чувашии

СЕГОДНЯ 16:33 2018-09-19T16:55:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди тех, кто погиб на борту самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, был уроженец Чувашии Григорий Зиновьев. «КП-Казань» смогла связаться с тем, кто близко его знал.

- Гриша младше меня на год, мы жили рядом, - рассказал Андрей В. (имя изменено - Ред.). - В детстве мы общались, пошли в одну школу, но потом наша семья переехала.

После окончания школы Андрей с Григорием виделся редко. Каждый пошел своей дорогой. Встречались во время отпусков в родном Канаше

- Его воспитывала одна мама, - отметил Андрей. - В детстве он был обычным, как мы все - помогал маме, лазал по деревьям, ходил в кино. Хулиганом не был, но себя в обиду не давал.

В военкомате Чувашии рассказали, что 34-летний Григорий Зиновьев призывался из Канаша в армию еще в 2008-ом. А уже через год приступил к службе по контракту.