Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-19T11:39:16+03:00

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Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам первых шести месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета выросло на треть. Приложение особенно популярно среди клиентов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в тройку лидеров вошли и нижегородские абоненты.

Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» ожидаемо стал столичный регион, что объясняется большим проникновением смартфонов в московской сети. Здесь в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов. Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживает примерно 10% пользователей «Мой Tele2». На третьей строчке списка оказалась Нижегородская область с долей в 8% клиентов. Высокие позиции в рейтинге активных пользователей «Мой Tele2» у регионов Урала – Челябинской и Свердловской областей.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 37% абонентов. Именно столько клиентов корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, а также активируют дополнительные услуги. Чаще всего абоненты изменяют объем интернет-трафика. Вторая по популярности услуга – и это любопытный тренд – безлимитный доступ к dating-сервисам «Мои знакомства». Еще одна востребованная опция – безлимит на видеохостинг YouTube.

Достаточно популярна программа лояльности «Больше», которая предлагает абонентам бонусы от партнеров. Для доступа к этой странице приложение используют примерно 12% клиентов.

Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы обменять минуты на гигабайты. Чаще всего этим сервисом пользовались в Московском регионе. Интересно, что второе место по популярности услуги заняли регионы Урала, а вот Северо-Запад оказался на третьей позиции.

Если проанализировать популярность функции настройки тарифа в регионах, то чаще всего ею пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. На третьем месте – жители Челябинской области, а четвертую позицию списка заняли абоненты Tele2 из Нижегородской области. Замыкают пятерку лидеров пользователи приложения из Краснодарского края.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то доли таковы: примерно 80% абонентов предпочитают Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. При этом в зависимости от макрорегиона лидерство моделей смартфонов меняется. Устройства Apple предпочитают пользователи в Московском регионе и центральной России. В остальных регионах Tele2 первенство остается за смартфонами Samsung.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Ускоренное развитие LTE-сетей и обновление линейки «Мой Tele2» способствуют активному увеличению доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов. На улучшение качества абонентской базы Tele2 косвенно указывают и результаты работы приложения «Мой Tele2», которое набирает популярность среди клиентов. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора – достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф. Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. Со времени запуска сервиса в октябре 2017 года наши клиенты наменяли примерно 50 петабайт трафика. При этом более 97% из них сделали это с помощью приложения "Мой Tele2"».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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