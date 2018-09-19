В Казани на месте провала дороги организован объезд

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T12:20:31+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана в связи с коммунальной аварией на перекрестке улиц Ершова и Красной Позиции организовали объездные пути для автомобилистов. Напомним, там в понедельник, 17 сентября в 16.45 в результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части. Провалился асфальт размерами более четырех квадратных метров на глдубину 7,5 метров.

Для того, чтобы отрегулировать движение автотранспорта, Госавтоинспекция Казани выставляет регулировщиков на участке от улицы Гвардейская в направлении улицы Абжалилова. Водителей просят учесть, что движение организовано по одной полосе попутного направления и с выездом на одну полосу, предназначенную для встречного движения. В то же время сохраняется движение транспорта по улице Ершова от улицы Абжалилова в направлении улицы Гвардейская по четырем полосам.

Для того, чтобы разделить транспортные потоки встречных направлений, установлены временные водоналивные блоки, выставлены временные дорожные знаки.

- Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков, а во избежание возникновения заторовых ситуаций планировать свой маршрут в объезд обозначенного участка, - сообщили в пресс-службе ведомства.