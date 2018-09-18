В Татарстане 12-летний школьник спас из горящей квартиры собаку и кошку

СЕГОДНЯ 18:51 2018-09-18T18:51:13+03:00

Правда, все остальные его вещи сгорели. Теперь горожане собирают для мальчика одежду [фото]

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Ночью в Нижнекамске в пятиэтажном доме №28 на улице Корабельная в одной из квартир произошел пожар. Никто не пострадал – прошло в сводке МЧС Татарстана. Все бы на этом и закончилось. Но вот стало известно, что на этом пожаре был свой герой.

12-летний ученик шестого класса Максим (имя изменено - Ред.), живущий в той самой квартире, оставался ночевать один. Отец уехал в командировку, а мама отправилась в Казань, в больницу.

Бабушка и дедушка 12-летнего мальчика проживают в соседнем дворе, но прийти в эту ночь, чтобы остаться с ребенком не смогли. В 21.00 мальчик лег спать, но долго не мог уснуть. Из прихожей начал раздаваться треск, затем потух свет. Комната стала заполняться едким дымом. Он вскочил и увидел, что в прихожей горит верхняя одежда.

- В наших домах маленькие и узкие прихожие. У них она была завалена верхней одеждой. Загорелись фуфайки. Он быстро смог выскочить, открыл дверь и выбежал в подъезд, - рассказывает дедушка школьника Виктор Варанкин.

Но тут мальчик вспомнил, что в горящей квартире остались их домашние собака и кошка. Он вернулся в полыхающую прихожую и вывел питомцев в подъезд. После чего побежал по соседям, начал стучаться и кричать, но двери никто не открыл. Только когда лестничную площадку заполонил густой дым, соседи начали выходить и вызвали пожарных.

К их приезду 11 жильцов смогли сами выйти на улицу, спасаясь от удушения. Когда дедушка мальчика узнал о пожаре - сразу прибежал в дом. Мужчина растолкал спасателей и начал кричать, что в горящей квартире находится его внук. Его успокоили и сказали, что мальчик жив и вместе с кошкой и собакой ждет родных на улице.

По предварительным данным возгорание в квартире произошло из-за нарушения при установке электрооборудования. Не исключено, что, находясь один, мальчик решил уснуть со светом и не выключил прибор электроосвещения, из-за чего произошло замыкание.

После пожара квартира сильно пострадала, сгорели все предметы первой необходимости

Из-за пожара квартира полностью закопчена, сгорела мебель, расплавились электроприборы. Несколько дней с верхнего этажа спускают обгорелые предметы и мебель. Жилью требуется серьезный ремонт. Кроме того, сгорели вещи и предметы первой необходимости.

Сейчас в социальных сетях жители Нижнекамска объявили сбор вещей для мальчика спасшего из горящей квартиры собаку и кошку. Ему срочно нужна одежда и обувь.