2018-09-18T16:07:50+03:00
Происшествия

Провал дороги в центре Казани: удалось избежать канализационный потоп

Работы по устранению последствий происшествия на улице Ершова ведутся в круглосуточном режиме [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта kzn.ruФото: с сайта kzn.ru
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Еще в прошлую пятницу коммунальщики на аварийном участке на сетях обнаружили повышение уровня воды.

- По всей трассе мы установили запорные устройства, тем самым предотвратили более серьезную проблему – потоп и слив хозбытовой канализации на поверхность. В таком случае пришлось бы перекрывать не отдельный участок дороги, а улицу по всей ширине. В пятницу мы начали работу, в субботу установили ограждение, после начали подготовительные работы по устранению данной аварии, - сообщил директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Напомним, провал асфальта на улице Ершова произошел накануне. Из-за этого часть города оказалась парализована пробками. Да и сейчас ГИБДД советует объезжать этот участок по возможности. В МУП «Водоканал» обещают ликвидировать последствия аварии в кратчайшие сроки, работа в этом направлении идет в круглосуточном режиме.

Отмечается, что провал не увеличивается в размерах, но есть сложность – из-за множества коммуникаций пока не понятна причина происшествия. То ли это был обвал коллектора, то ли колодца.

Фото: с сайта kzn.ru

Фото: с сайта kzn.ru

Как сообщил директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, при проведении работ по устранению аварии отключений воды, газа или электричества не планируется.

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