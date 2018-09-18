Провал дороги в центре Казани: удалось избежать канализационный потоп

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-18T16:07:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в прошлую пятницу коммунальщики на аварийном участке на сетях обнаружили повышение уровня воды.

- По всей трассе мы установили запорные устройства, тем самым предотвратили более серьезную проблему – потоп и слив хозбытовой канализации на поверхность. В таком случае пришлось бы перекрывать не отдельный участок дороги, а улицу по всей ширине. В пятницу мы начали работу, в субботу установили ограждение, после начали подготовительные работы по устранению данной аварии, - сообщил директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Напомним, провал асфальта на улице Ершова произошел накануне. Из-за этого часть города оказалась парализована пробками. Да и сейчас ГИБДД советует объезжать этот участок по возможности. В МУП «Водоканал» обещают ликвидировать последствия аварии в кратчайшие сроки, работа в этом направлении идет в круглосуточном режиме.

Отмечается, что провал не увеличивается в размерах, но есть сложность – из-за множества коммуникаций пока не понятна причина происшествия. То ли это был обвал коллектора, то ли колодца.

Фото: с сайта kzn.ru

Как сообщил директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, при проведении работ по устранению аварии отключений воды, газа или электричества не планируется.