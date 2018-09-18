Следователи о деле бизнесмена, зарезавшего грабителей: грань очень тонкая, и задача отделить преступление от правомерных действий

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-18T13:38:22+03:00

Предприниматель из Татарстана спасал не только свою жизнь, но и своей жены, а также друга. И он все еще может подвергнутся уголовному преследованию

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В Татарстане продолжают кипеть страсти вокруг истории с бизнесменом из Бугульмы Евгения Деданина, который зарезал двух грабителей, связавших его с женой и другом.

В отношении мужчины СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

На сторону бизнесмена, защитившему себя и близких, встали и жители республики, и прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство даже отменило постановление о возбуждении уголовного дела. Причиной тому послужило и то, что, по мнению сотрудников прокуратуры, это было сделано преждевременно.

- Данное решение будет обжаловано, - в итоге категорично заявили в следственном комитете Татарстана, вызвав новый шквал негодований.

В ответ на это следователи решили объяснится. Они отмечают, что полностью картину произошедшего можно будет установить только в рамках уголовного дела. Да и главное здесь не в безосновательном обвинении, а в определении того, были ли действия Деданина обороной или превышением ее пределов.

- Эта грань очень тонкая, и задача следствия в том и состоит, чтобы отделить преступление от правомерных действий, - уточнили в СУ СКР Татарстана.

Настаивают на полноценном продолжение расследования уголовного дела в отношении бизнесмена и потому, что ранее в аналогичных делах, произошедших на территории России, только в результате расследований удалось доказать невиновность оборонявшихся.

- В Тульской области предприниматель Гегам Саркисян убил троих грабителей в собственном доме. Следственный комитет России признал, что действия Саркисяна были самообороной, и освободил его от уголовной ответственности за отсутствием состава преступления, - напомнили в СУ СКР Татарстана. - Позднее, в Челябинской области по делу об убийстве четырех человек в селе Миасское принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления в отношении местного жителя. Было установлено, что хозяин дома защищал близких от нападения нетрезвой компании. Ружье, официально зарегистрированное и хранящееся в сейфе, он взял после того, как в его дом ворвались нетрезвые люди и начали избивать его, брата и супругу. Он пять раз выстрелил в нападавших, после чего скончались четыре человека.

Следствие напоминает, что в каждом таком случае истина устанавливалась именно по результатам расследования уголовного дела, что намерены сделать и по происшествию в Татарстане.

Напомним, 12 сентября в Бугульме в дом местного предпринимателя Евгения Деданина ворвались два грабителя в масках. Угрожая пистолетами, они связали хозяина, его супругу и его друга. В один из моментов Деданину удалось освободится, завязалась драка. Бизнесмен схватил с кухни два ножа и смертельно ранил ими грабителей.

Чуть позже полицейские неподалеку от дома Деданиных остановили автомобиль «Форд», в котором, как полагает следствие, был третий участник этого нападения - 41-летний тренер спортклуба Андрей Климанов.

Он должен был увезти двух исполнителей с места преступления. Личности погибших установили быстро – это были жители Самарской области Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев.