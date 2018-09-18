2018-09-18T12:16:47+03:00
Общество

Цвет настроения: Эксперты МТС выяснили, смартфоны каких цветов пользуются популярностью у татарстанцев

12 сентября компания Apple представила три новых iPhone. Самая доступная модель iPhone XR получила сразу пять расцветок — черную, белую, красную, синюю и желтую
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Эксперты МТС проанализировали продажи современных гаджетов в собственных салонах и выяснили, какого цвета смартфоны предпочитают покупатели в нашей республике. Оказалось, что предпочтения россиян сместились в сторону более ярких синих, красных и розовых моделей, а белые гаджеты теряют популярность. Специалисты розничной сети МТС объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон, ментально ближе более яркие и демократичные расцветки.

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. Продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в шесть с половиной раз. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,5%. В первую очередь, влияние на популярность данной расцветки оказали новые модели бренда Honor, такие как Honor 10 и Honor 9 Lite. Покупатели стали в 2,5 раза чаще выбирать розовые и в 1,5 раза чаще красные смартфоны, в то время как продажи белых аппаратов, напротив, сократились на 64%.

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель в татарстанских салонах МТС. На втором месте расположились золотые смартфоны — практически каждый пятый гаджет приобретается в данном цветовом исполнении. Однако вследствие роста продаж моделей ярких расцветок, доля «классических» и золотых оттенков в структуре продаж постепенно сокращается, например, продажи смартфонов золотистых расцветок сократились за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 23%.

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