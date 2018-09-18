Интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-18T11:35:22+03:00

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Ограничивать себя в интернете — это так старомодно! Сейчас, когда к нашим услугам огромное количество сервисов и приложений, задумываться о том, использовать их или нет, может только пришелец из прошлого. Того самого прошлого, где интернет был по карточкам и мог внезапно отключиться из-за звонка на городской телефон, а мегабайты на телефоне заканчивались с пугающей скоростью. Окажись такой пришелец в нашем времени, обилие онлайн-возможностей наверняка бы поразило его воображение.

А как еще можно распознать возможного гостя из эпохи до безлимитного мобильного интернета?

• Он уверен, что нет более подходящего времени для интернет-серфинга, чем ночь

Почему? Все просто — так выходило намного дешевле! Да-да, раньше интернет действительно стоил по-разному в разное время суток. Поэтому все продвинутые юзеры ставили будильники не на утро, а ночью, чтобы не прозевать «счастливые часы». Зато сейчас, если кто-то и зависает допоздна в сети, то точно не ради экономии — когда нет никаких ограничений, не так-то просто остановиться! А если найти подходящий тариф, то серфинг становится еще и выгодным.

• Он живет по принципу «Не запостил - значит, не было»

Внушительные фотоальбомы по итогам каждого отпуска в соцсетях, фотоотчеты о походах в кафе и рестораны — это все про него. Сегодня у такого персонажа вряд ли были бы шансы стать любимцем публики: поток контента требует гибкости и оперативности, гигабайты фотографий уже никому не нужны. То ли дело забавные и познавательные короткие видео, фотографии с анимированными элементами и смешные селфи с кошачьими ушами. Конечно, чтобы без проблем регулярно постить такой контент и оставаться на связи с подписчиками, нужен качественный мобильный интернет!

• Он помнит наизусть пароли от всех ближайших Wi-Fi точек

И дело не в том, что он тренирует память — это просто жизненная необходимость, когда трафик мобильного интернета ограничен. Раньше даже выбор места для вечера с друзьями мог зависеть от наличия в заведении Wi-Fi. Особенно в конце месяца. Зато сейчас мобильный интернет может посоревноваться с общественным Wi-Fi по скорости и качеству соединения — и зачастую даже выиграть.

• Для него главное «окно» в интернет - ноутбук

Он хорошо помнит время, когда понравившееся видео или новую серию приходилось отложить до вечера, когда под рукой будет компьютер, подключенный к домашней сети. В противном случае приходилось смотреть ролик урывками, что, конечно, не могло не раздражать. Что ж, с тех времен изменились и смартфоны, и интернет для них — с большого красочного экрана можно в любом месте и в любой момент комфортно смотреть даже потоковые видео в HD-качестве.

• Придется постараться, чтобы объяснить ему, что такое онлайн-трансляция

С ограниченным трафиком на мобильных телефонах видеозвонки и тем более онлайн-трансляции казались чем-то недостижимым, вроде голограмм из фантастических фильмов. Да что там, даже не существовало сервисов, способных поддерживать такие форматы! Максимум можно было отправить MMS-ку, но и та обычно шла слишком долго. Но сегодня будущее уже наступило и можно без ограничений пользоваться не только голосовыми звонками, но и видеть своего собеседника. И, конечно, проводить прямые эфиры для подписчиков в соцсетях.

Разумеется, оценить все преимущества мобильного интернета в полной мере можно лишь с подходящим безлимитным тарифом — таким, как «Анлим» от «Билайн». В него входит безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и по всей России, а также 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов. Первый месяц после подключения можно смотреть видео в HD-качестве на максимальных скоростях абсолютно бесплатно, а за балансом легко следить в «Личном кабинете»*.

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