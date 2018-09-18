2018-09-18T12:20:31+03:00
Общество

Солдаты в строю исполнили татарскую народную песню «Туган Як»

Молодых людей в форме снял на свой телефон случайный прохожий [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Солдаты в строю исполнили татарскую народную песню «Туган Як».соцсети

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На просторах Интернета появилось видео, на котором строй молодых парней в форме и голубых беретах шагают и одновременно поют татарскую народную песню «Туган Як».

Съемка велась ненамеренно – «звезд» из молодых людей сделал случайный прохожий. Судя по форме, это были солдаты спецназа главного разведывательного управления.

Также сложно определить и их местонахождение, но тополя и наличие войсковой части в городе говорят о том, что это, возможно, Тольятти.

На видео видно, что юноши идут, хлопают в ладоши и четко исполняют песню на татарском языке. В этот момент на них то и дело оборачиваются случайные прохожие и провожают глазами дети.

Причины выбора такой строевой песни и отношение ее исполнителей к Татарстану пока не известны.

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