Солдаты в строю исполнили татарскую народную песню «Туган Як»
Солдаты в строю исполнили татарскую народную песню «Туган Як».соцсети
На просторах Интернета появилось видео, на котором строй молодых парней в форме и голубых беретах шагают и одновременно поют татарскую народную песню «Туган Як».
Съемка велась ненамеренно – «звезд» из молодых людей сделал случайный прохожий. Судя по форме, это были солдаты спецназа главного разведывательного управления.
Также сложно определить и их местонахождение, но тополя и наличие войсковой части в городе говорят о том, что это, возможно, Тольятти.
На видео видно, что юноши идут, хлопают в ладоши и четко исполняют песню на татарском языке. В этот момент на них то и дело оборачиваются случайные прохожие и провожают глазами дети.
Причины выбора такой строевой песни и отношение ее исполнителей к Татарстану пока не известны.