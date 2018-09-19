Негосударственный пенсионный фонд: как выбрать?
- Планирую перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Сейчас много предложений, и сделать выбор сложно. Как мне не ошибиться с выбором фонда? На что нужно обращать внимание?, - Р. Галлямова (Бугульма).
Отвечает и. о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:
«Есть несколько критериев для выбора негосударственного пенсионного фонда. В первую очередь обратите внимание на его акционеров, это важный фактор успеха фонда. Например, у Национального НПФ – это хорошо знакомые жителю Татарстана крупнейшие компании ПАО «Татнефть», ПАО Банк Зенит, АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Татэнерго» и другие. Отмечу, что основные акционеры Национального НПФ не менялись с момента его основания.
Следующий момент - посмотрите, есть ли у фонда рейтинг от аккредитованного Банком России агентства. Таких агентств всего два - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Эксперт РА. У Национального НПФ есть рейтинг на уровне ruAA, что означает высокий уровень надежности, прогноз стабильный.
Очень важный вопрос - это доходность инвестирования. В 2017 году Национальный НПФ стал лидером по доходности от инвестирования пенсионных накоплений среди крупных фондов (с числом клиентов от 100 тысяч человек): 12,15%. Эти данные вы можете найти на сайте Центрального банка Российской Федерации.
Стоит обратить внимание также на опыт работы Фонда. Национальный НПФ с 1997 года уже более 20 лет обеспечивает пенсией своих клиентов.
После изучения вопросов надежности и доходности стоит обратить внимание на уровень предлагаемого сервиса. Для удобства наших клиентов в Республике Татарстан открыты филиалы и представительства Фонда. Работает многоканальная бесплатная телефонная линия для консультаций и поддержки наших клиентов (8 800 555 999 1). Состояние своего пенсионного счета наши клиенты могут контролировать через Личный пенсионный кабинет на сайте Фонда.»
СПРАВКА
ОА «Национальный НПФ». Лицензия № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.
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