2018-09-19T09:16:01+03:00
Общество

Негосударственный пенсионный фонд: как выбрать?

На вопросы жителей Татарстана отвечают специалисты
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- Планирую перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Сейчас много предложений, и сделать выбор сложно. Как мне не ошибиться с выбором фонда? На что нужно обращать внимание?, - Р. Галлямова (Бугульма).

Отвечает и. о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:

«Есть несколько кри­териев для выбора не­государственного пен­сионного фонда. В пе­рвую очередь обратите внимание на его ак­ционеров, это важный фактор успеха фонда. Например, у Национ­ального НПФ – это хо­рошо знакомые жителю Татарстана крупнейш­ие компании ПАО «Та­тнефть», ПАО Банк Зе­нит, АБ «Девон-Креди­т» (ПАО), ПАО «Казан­ьоргсинтез», ПАО «Ни­жнекамскнефтехим», АО «Татэнерго» и друг­ие. Отмечу, что осно­вные акционеры Нацио­нального НПФ не меня­лись с момента его основания.

Следующий момент - посмотрите, есть ли у фонда рейтинг от аккредитованного Банком России агентства. Таких агентств всего два - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Эксперт РА. У Национального НПФ есть рейтинг на уровне ruAA, что означает высокий уровень надежности, прогноз стабильный.

Очень важный вопрос - это доходность инвестирования. В 2017 году Национальный НПФ стал лидером по доходности от инвестирования пенсионных накоплений среди крупных фондов (с числом клиентов от 100 тысяч человек): 12,15%. Эти данные вы можете найти на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Стоит обратить внимание также на опыт работы Фонда. Национальный НПФ с 1997 года уже более 20 лет обеспечивает пенсией своих клиентов.

После изучения вопросов надежности и доходности стоит обратить внимание на уровень предлагаемого сервиса. Для удобства наших клиентов в Республике Татарстан открыты филиалы и представительства Фонда. Работает многоканальная бесплатная телефонная линия для консультаций и поддержки наших клиентов (8 800 555 999 1). Состояние своего пенсионного счета наши клиенты могут контролировать через Личный пенсионный кабинет на сайте Фонда

СПРАВКА

ОА «Национальный НПФ». Лицензия № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

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