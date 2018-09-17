2018-09-17T16:36:37+03:00
Звезды

Под Казанью «крестьянки» из сериала «Зулейха» в свободное время танцуют стрип-пластику

В перерывах между дублями актеры массовки развлекают себя как могут [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Под Казанью проходят съемки 8-серийного сериала «Зулейха» по роману татарстанского писателя Гузель Яхиной. На прошлой неделе она лично проинспектировала съемки фильма и увидела деревню Семрук, воссозданный по мотивам своего произведения

Там сейчас снимают эпизоды с массовкой и ключевые сцены сериала. Например, сцена перед домом культуры – самым масштабным зданием из двадцати двух построек. Актеры массовки танцевали вальс после рабочего дня.

Во время многочасовых перерывов между дублями, люди стараются развлекать себя на площадке как могут. В обеденное время одного из съемочных дней, переодетые в мешковатые костюмы «раскулаченные переселенцы» учились движениям в силе стрип-пластики.

Под Казанью «крестьянки» из сериала «Зулейха» в свободное время танцуют стрип-пластику.соцсети

Одна из актрис массовки, видимо, профессионально владеет этой техникой. Она и дала «крестьянкам» мастер-класс по откровенному танцу. На видео отчетливо слышен смех и комментарии, наблюдающих за необычным действием.

Отметим, что в сериале снимаются такие актеры, как Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд и Евгений Морозов. А роль сына Зулейхи – Юсуфа, досталась сыну известных татарских актеров. Шестилетний мальчик снимается в кино впервые.

В кинодеревне «Семрук» съемки продляться до конца осени. После чего эпизоды будут снимать в Казанском Кремле, на улице Кремлевская и в доме-музее Арбузовых. Центральные улицы несколько дней не будут очищать от снега, чтобы показать заснеженную Казань 30-х годов прошлого века.

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