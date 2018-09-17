Стоимость парковок в Казани увеличится до 100 рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-17T15:34:33+03:00

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В Казани увеличится число платных парковок. Так, по словам председателя комитета транспорта исполкома Айдара Абдулхакова, в ближайшее время в городе появится еще несколько платных стоянок, рассчитанных на 1200 машиномест. Как итог, общее количество парковочных мест в Казани перевалит за 3 тысячи. В перспективах же увеличение платных стоянок едва ли не в два раза.

Эта мера, по данным Абдулхакова, просто необходимая. Количество автомобилистов в столице Татарстана неизменно растет. Сейчас личный автомобиль имеет каждый третий казанец. По этому показателю Казань уступает разве что Москве и Санкт-Петербургу.

- Это говорит о состоянии экономики города, о доходах горожан - жители позволяют себе личный автотранспорт. По численности населения мы не стоим после Москвы и Санкт-Петербурга, а вот по автомобилизации стоим, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС - ПОВЫШАЕТСЯ ЦЕНА

Платные парковки оборудуют на улицах Назарбаева, Нариманова, в районе Чеховского рынка, улицы Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани и Ахтямова.

- Уже проведены все конкурсные процедуры и начинается обустройство новых парковочных мест, монтаж знаков и нанесение разметки. Приобретены и устанавливаются паркоматы, закупаются автомобили с фото и видеофиксацией. Ведется набор контролеров, - сказал Абдулхаков.

Увеличение количества парковочных мест – это, конечно, хорошая новость для автомобилистов. Но, как водится, наряду с хорошими известиями всегда есть и плохие. Парковаться станет дороже.

На трех парковках (улица Театральная, Площадь Свободы и профессора Нужина) стоимость часа увеличится до 100 рублей. До 70 рублей в час изменятся цены на улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Кави Наджми и Мусы Джалиля. Все это делается из-за того, что там загрузка в часы пик превышает 90%.

На парковках по улицам Бурхана Шахиди и Курашова тариф наоборот снизится - до 30 рублей в час.

Как разъснил Абдулхаков, повышать цену можно, если загруженность парковок превышает 85%, а понижать, если загруженность менее 50%.

К слову, дифференцированный подход к оплате, введенный в марте 2017 года, привел к тому, что спрос на некоторые парковки снизился на 23%.

ИНВАЛИДОВ ТОЖЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Еще одно серьезное изменение, которое вступит в силу с 1 ноября, касается инвалидов.

Так, в исполкоме прекратят вести реестр людей с ограниченными возможностями здоровья, владеющих автомобилем. По этой причине оставить бесплатно машину можно будет только на специально отведенных местах. В остальных случаях придется платить по тарифу.

По словам Абдулхакова, ранее база нарушений и реестр инвалидов взаимодействовали и штраф за неоплаченную парковку автоматически отменялся.

Сами автовладельцы должны будут получить специальный знак «инвалид» в бюро медико-социальных экспертиз, а не купить в ближайшем магазине. На знаке с двух сторон будет наклеена галограмма и указаны личные данные инвалида: фамилия, имя и отчество, дата рождения, номер справки об инвалидности и срок, на которую инвалидность установлена.

На сегодня в системе зарегистрировано 5,2 тысяч автомобилей инвалидов 1 и 2 группы. Специально отведенных парковочных мест в центре города всего 221. С нового года «спрос» на эти места серьезно увеличится, поскольку специальное право парковки получат и инвалиды третьей группы.

НАРУШИТЕЛЯ НАЙДУТ ПО VIN

Как посетовал Айдар Абдулхаков, казанские водители уверовали, что если скрутить или закрыть бумажками и прочими подручными средствами автомобильный номер, то им удастся избежать ответственности за незаконную парковку. Однако это не так.

- Госномера не принадлежат автомобилисту. Они принадлежат государству и автоинспекции, а водителю выдаются в качестве факта регистрации. Инспектор имеет право очистить номер, что он и делает, а потом зафиксировать нарушение, - рассказывает спикер.

Если же номеров нет, то идентифицируют автомобиль и его владельца по vin-коду. В текущем году таким образом уже удалось оштрафовать 20 тысяч автомобилистов.

- Мы через депутатов Государственной думы Российской Федерации просим внести изменения в ПДД на тему запрета эксплуатации транспортных средств без номеров. Сейчас пока запрещено двигаться, а стоять без номеров - можно. Если эксплуатация будет запрещена, то автомобиль без номеров будем эвакуировать, - пригрозил Абдулхаков.

С его слов, такое изменение может вступить в силу в январе 2019 года.