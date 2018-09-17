От слухов в кулуарах - к фактам. Новый проект на ТНВ

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-17T13:45:25+03:00

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«ДУША В ДУШУ» СО ЗРИТЕЛЕМ

В новом сезоне на ТНВ стартует авторская телепередача о жизни и человеческих судьбах - Эй язмыш, язмыш! Герои премьерной программы, с экранов телевизоров поделятся с телезрителями самым сокровенным, расскажут о важных и переломных моментах судьбы, которые малоизвестны широкому зрителю. А автор телепроекта Замира Ражапова будет подогревать воспоминания выдающихся и известных гостей в студии теплой непринужденной беседой.

- Часто, в гримерках или кулуарах, общаясь с известными людьми, слышишь различные сокровенные истории. Слушаешь и думаешь, что зритель этого конкретного артиста, к примеру, знает только по его ролям, а какой он интересный в жизни, и какие у него были перипетии судьбы, его потери и находки, об этом зритель не догадывается. Такие истории, что и не рассказать другим – сплетни получатся. Поэтому в студии, в роли ведущей, я задаю такие вопросы в открытую. И герои полностью открываются,- признается автор телепроекта.

Формат общения наедине со зрителем или «душа в душу» Замира Ражапова задумала давно, собирала вырезки из газет, печатные материалы о личностях, о ком хотелось бы рассказать в рамках проекта. 15 летний стаж работы на ТНВ, выступления в театре – все это большое подспорье к успешному старту нового телепроекта «Эй язмыш, язмыш». Гостями ведущей станут многие творческие знаменитые личности, актеры, писатели, художники и не только.

- Идея проекта мне пришла еще когда я на телевидении работала. Можно сказать, что я 20-лет варюсь в татарской культурной среде. Многих знаю лично, общаюсь в кулуарах. Другая сторона жизни знаменитостей должна стать известна людям. Настал тот час, чтобы сделать эту программу! - сказала Ражапова.

СОДЕРЖАНИЕ - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

По задумке, зритель должен будет вынести и взять из каждой программы себе что-то поучительное. Воспитательную, смысловую нагрузку проекта наполнят реальные факты, архивные видео, кадры из семейной хроники и фотоматериалы. Своими историями об ушедших героях программы, но не забытых зрителем, будут делиться в проекте родственники и друзья.

- В одной из программ, которая уже должна выйти в ближайшее время, о Шамиле Бариеве расскажет его дочь (актер театра им. Галиаскара Камала – Ред.). В планах сделать программу посвященную Хайдару Бегичеву. Это легендарная культовая личность и, конечно же, у зрителей интерес к этой персоне велик. Хотя наш проект еще официально не запущен, уже такие запросы поступают, - отметила Замира Ражапова.

КАК ДОБЫТЬ СОКРОВЕННОЕ

Не все хотят делиться сокровенным, но публичность обязывает. По словам автора проекта, если герой программы уважает и любит своего зрителя, то должен быть готов открыться перед ним.

Стоит добавить, что уже отснято 4 первых выпуска проекта «Эй язмыш, язмыш». В эфире телеканала ТНВ программа стартует 29 сентября. Передачи будут выходить еженедельно по субботам в 15:30. Хронометраж программы - 52 минуты.

- Не много удается рассказать за час. За это время мы не успеем раскрыть жизнь героев во всей ее красе. Скажем, есть один известный актер, работает в театре 57 лет. Представляете сколько интересного было в его жизни за это время, сколько счастливых и грустных моментов? Но в этом заключается наше ремесло – открыть своего героя по максимуму. Пусть даже всего лишь за час, - подытожила Ражапова.

Добавим, что те счастливчики, кому удалость посмотреть программу до эфира, говорят, что она смотрится на одном дыхании. И эти 52 мин эфира пролетают незаметно.

В добрый путь новому проекту на ТНВ! И пожелания приятного просмотра главному эксперту - конечно зрителю!