«Горец» по-татарстански: В Набережных Челнах таксисты сразились на палках
В соцсетях появилось видео, снятое в выходные дни в Набережных Челнах. На парковке у местного автовокзала, где обычно ждут клиентов частные перевозчики, разгорелась ссора между двумя водителями пенсионного возраста. От словесной перепалки они перешел к настоящей битве.
Похоже, что оба участника конфликта - страстные поклонники фильма «Горец». Правда, вместо мечей им пришлось использовать длинные палки. При этом во время всей схватки мужчины оскорбляли друг друга нецензурной бранью.
«Горец» по-татарстански: В Набережных Челнах таксисты сразились на палках.соцсети
Битва между ними привлекла внимание окружающих. Так, одного волновало то, что схватка началась возле его автомобиля, другие пытались уговорить бойцов успокоиться и прекратить побоище.
Но таксисты-бойцы дрались так неистово, что окружающие начали разнимать их, оттаскивая друг от друга.
В комментариях к записи появилось предположение, что два водителя не поделили клиентов, вот и выясняли, кто из них главнее. Возможно, по их мнению, «должен был остаться только один».
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