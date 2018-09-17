СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-17T13:44:50+03:00

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В соцсетях появилось видео, снятое в выходные дни в Набережных Челнах. На парковке у местного автовокзала, где обычно ждут клиентов частные перевозчики, разгорелась ссора между двумя водителями пенсионного возраста. От словесной перепалки они перешел к настоящей битве.

Похоже, что оба участника конфликта - страстные поклонники фильма «Горец». Правда, вместо мечей им пришлось использовать длинные палки. При этом во время всей схватки мужчины оскорбляли друг друга нецензурной бранью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669147" frameborder="0"></iframe> «Горец» по-татарстански: В Набережных Челнах таксисты сразились на палках.соцсети

Битва между ними привлекла внимание окружающих. Так, одного волновало то, что схватка началась возле его автомобиля, другие пытались уговорить бойцов успокоиться и прекратить побоище.

Но таксисты-бойцы дрались так неистово, что окружающие начали разнимать их, оттаскивая друг от друга.

В комментариях к записи появилось предположение, что два водителя не поделили клиентов, вот и выясняли, кто из них главнее. Возможно, по их мнению, «должен был остаться только один».