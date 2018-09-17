2018-09-17T13:44:50+03:00
Происшествия

«Горец» по-татарстански: В Набережных Челнах таксисты сразились на палках

Схватку запечатлели очевидцы [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
"Дуэлянты" выбрали в качестве оружия палки."Дуэлянты" выбрали в качестве оружия палки.Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, снятое в выходные дни в Набережных Челнах. На парковке у местного автовокзала, где обычно ждут клиентов частные перевозчики, разгорелась ссора между двумя водителями пенсионного возраста. От словесной перепалки они перешел к настоящей битве.

Похоже, что оба участника конфликта - страстные поклонники фильма «Горец». Правда, вместо мечей им пришлось использовать длинные палки. При этом во время всей схватки мужчины оскорбляли друг друга нецензурной бранью.

«Горец» по-татарстански: В Набережных Челнах таксисты сразились на палках.соцсети

Битва между ними привлекла внимание окружающих. Так, одного волновало то, что схватка началась возле его автомобиля, другие пытались уговорить бойцов успокоиться и прекратить побоище.

Но таксисты-бойцы дрались так неистово, что окружающие начали разнимать их, оттаскивая друг от друга.

В комментариях к записи появилось предположение, что два водителя не поделили клиентов, вот и выясняли, кто из них главнее. Возможно, по их мнению, «должен был остаться только один».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это несправедливо»: мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети
В Колывани вынесен приговор работникам коммунального хозяйства, из-за разгильдяйства которых двое братьев упали в яму. Виновников ждут небольшие сроки в колонии-поселении
Новости 24
Уроженец Сирии сбежал от российской семьи в Чебоксары, чтобы торговать шашлыком
С 17 по 21 сентября Набережных Челнах на двух проспектах отключат светофоры
На этой неделе в объекты социальной сферы Казани тепло может быть подано досрочно
Рост средней зарплаты в Татарстане составил 8,6%
Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани
В центре Казани подорожают платные парковки
В Татарстане нашли пропавшего 9 сентября рыбака
1 ноября в Казани появятся еще семь платных парковок
24 сентября президент Татарстана выступит с посланием к Госсовету республики
В Марий Эл грибники нашли в тайге человеческий череп
В Казани байкеры решили отпраздновать закрытие сезона
В Чебоксарах нелегальный мигрант сдал в металлолом гусеничный экскаватор
17 сентября в Татарстане прогнозируют дожди и до 23 градусов тепла
Казанский театр кукол готовит постановку про жизнь Альфии Авзаловой
Более 500 человек вышли на уборку парка Прибрежный и Боровецкого леса в Набережных Челнах
На творческую встречу с Гузель Яхиной в Казани пришел ее педагог по литературе
УНИКС в товарищеском матче обыграл "Прометеус" и готовится сыграть против Лэнгфорда и Ласме
Из казанского зоопарка сбежали павлины
С территории Голубых озер в Казани вывезли два КАМАЗа мусора
Жена главы следственного комитета РФ станцевала в Татарстане под «Розпрягайте, хлопцы, коней»
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 1,5 миллионов квадратных метров жилья
Президент Татарстана вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
Бывший министр образования Татарстана назначен главой Актанышского района республики
В Татарстане в пожаре пострадала 42-летняя женщина
23 сентября в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическая
Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с главой Рослесхоза