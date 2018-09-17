2018-09-17T12:21:37+03:00
Звезды

На свадьбе дочери главы ПСО "Казань" выступили Филипп Киркоров и Ани Лорак

На мероприятии также были замечены Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Киркоров исполнил свой нашумевший хит "Цвет настроения синий"Киркоров исполнил свой нашумевший хит "Цвет настроения синий"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На просторах социальной сети Instagram появились фотографии и видео со свадьбы дочери ПСО "Казань" Равиля Зиганшина и племянника бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Интересно, что на них кроме молодоженов - Динары и Якова, их друзей и родственников были замечены Филипп Киркоров и Ани Лорак.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Первая информация по этому поводу появилась на странице пользователя elviramamina84. Девушка летела из Москвы в Татарстан и отметила, что видит перед собой "полный самолет команд Ани Лорак и Филиппа Киркорова".

После этого казанцы начали спорить, куда именно направляются звезды, ведь в их гастрольном графике столица Татарстана не указана. Стало ясно - звезды приглашены на частную вечеринку.

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В Казани на свадьбе выступила Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев.
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Киркоров исполнил свой нашумевший хит "Цвет настроения синий".

Согласно геолокации, мероприятие прошло на казанском курорте "Свияжские холмы". Известно, что помимо известных исполнителей, на свадьбе можно было заметить Екатерину Скулкину и Дмитрия Хрусталева.

Торжество по традиции мероприятий такого масштаба закончилось салютом.

В Интернете под всевозможными новостями по этой теме очень быстро стали появляться гневные комментарии:

- А на нашей свадьбе выступит сосед дядя Вася гармонист, - пишет Адель Ян.

- Пир во время чумы! - восклицает интернет-пользователь Татьяна.

annakruglova2106annakruglova2106
Киркоров поет на частной свадьбе в Казани
36 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
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