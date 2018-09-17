На свадьбе дочери главы ПСО "Казань" выступили Филипп Киркоров и Ани Лорак

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-17T12:21:37+03:00

На мероприятии также были замечены Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев [фото, видео]

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На просторах социальной сети Instagram появились фотографии и видео со свадьбы дочери ПСО "Казань" Равиля Зиганшина и племянника бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Интересно, что на них кроме молодоженов - Динары и Якова, их друзей и родственников были замечены Филипп Киркоров и Ани Лорак.

Фото: Instagram

Первая информация по этому поводу появилась на странице пользователя elviramamina84. Девушка летела из Москвы в Татарстан и отметила, что видит перед собой "полный самолет команд Ани Лорак и Филиппа Киркорова".

После этого казанцы начали спорить, куда именно направляются звезды, ведь в их гастрольном графике столица Татарстана не указана. Стало ясно - звезды приглашены на частную вечеринку.

70.arm В Казани на свадьбе выступила Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев.

Киркоров исполнил свой нашумевший хит "Цвет настроения синий".

Согласно геолокации, мероприятие прошло на казанском курорте "Свияжские холмы". Известно, что помимо известных исполнителей, на свадьбе можно было заметить Екатерину Скулкину и Дмитрия Хрусталева.

Торжество по традиции мероприятий такого масштаба закончилось салютом.

В Интернете под всевозможными новостями по этой теме очень быстро стали появляться гневные комментарии:

- А на нашей свадьбе выступит сосед дядя Вася гармонист, - пишет Адель Ян.

- Пир во время чумы! - восклицает интернет-пользователь Татьяна.