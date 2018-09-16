2018-09-16T13:11:11+03:00
Спорт

Блицкриг по-казански. "Рубин" победил "Енисей" благодаря голу на 6 минуте

Решающий гол на свой счет записал Дмитрий Полоз
Владимир КРУПСКИЙ
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Казанцы открыли счет на шестой минуте матча.Казанцы открыли счет на шестой минуте матча.Фото: Алина НИЗАМОВА
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После пяти матчей без побед "Рубину" кровь из носу нужна была победа. В случае поражения от "Енисея" казанцы могли переместиться из середины турнирной таблицы ближе к зоне вылета. При этом, сказать точно, что "Рубин" безоговорочный фаворит матча с "Енисеем" было не правильно. Да, красноярский клуб дебютант премьер-лиги, но уже успел, например, отобрать очки у ЦСКА, что, согласитесь, дорогого стоит.

Сердар Азмун и Раде Дугалич. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сердар Азмун и Раде Дугалич.Фото: Алина НИЗАМОВА

В МАТЧЕ ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ "РУБИН" ПРОИГРАЛ

История противостояний "Рубина" и "Енисея" насчитывает ровно один матч. Почти шесть лет назад, 26 сентября 2012 года команды встретились в 1/16 финала Кубка России. Тогда сильнее оказался "Енисей", выиграв 2:1.

Павел Могилевец и Фегор Огуде. Фото: Алина НИЗАМОВА

Павел Могилевец и Фегор Огуде.Фото: Алина НИЗАМОВА

За шесть лет состав "Рубина" изменился значительно. Никого из тех футболистов, которые уступили "Енисею" дорогу в 1/8 финала сейчас в казанском клубе нет. Весь матч тогда отыграли легенды "Рубина" Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз, защищали цвета клуба нынешний спартаковец Сальваторе Боккетти и испанец Иван Маркано, который сейчас выступает за итальянскую "Рому", играл в nом матче нынешний тренер молодежки Роман Шаронов, а единственный гол казанской команды забил Сергей Давыдов, помните такого?

СБОРНАЯ "АМКАРА" И "ТОСНО"

В составе "Енисея" также не нашлось игроков, которые играли в первом противостоянии команд. Впрочем, состав у новичка премьер-лиги довольно боевой. Дмитрий Аленичев сумел укрепить костяк команды опытными игроками из канувших в лету "Амкара" и "Тосно", а также несколькими футболистами, чьи имена знакомы и не самому искушенному любителю футбола. Например автор победного гола сборной России в историческом матче против голландцев на Евро-2008 Дмитрий Торбинский.

Впрочем, бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" остался в запасе, как и знакомый казанским болельщикам голкипер Юрий Нестеренко. У "Рубина" же впервые в сезоне в основной состав попал Владимир Гранат.

ПОДАРОК ОТ ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА РОССИИ

Матч начался без раскачки. Уже на шестой минуте казанцы открыли счет. Правда, спасибо за это они должны сказать в первую очередь защитнику Раде Дугаличу, который, между прочим, является обладателем Кубка России.

Иранский форвард спокойно убежал от оппонента, ворвался в штрафную и выложил мяч под удар Полозу. Фото: Алина НИЗАМОВА

Иранский форвард спокойно убежал от оппонента, ворвался в штрафную и выложил мяч под удар Полозу.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сербский защитник в простой ситуации не сумел обработать мяч, чем воспользовался Сердар Азмун. Иранский форвард спокойно убежал от оппонента, ворвался в штрафную и выложил мяч под удар Полозу. Казанская "десятка" все исполнил как надо. 1:0.

Дмитрий Полоз и Фегор Огуде. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Полоз и Фегор Огуде.Фото: Алина НИЗАМОВА

ОБМЕН УКОЛАМИ

К чести "Енисея", красноярцы быстро пришли в себя и перешли к наступлению. Несколько раз у ворот Ивана Коновалова было действительно жарко. На 16 минуте мог отличиться Зотов, но с его ударом справился вратарь. Спустя 10 минут Иван Коновалов снова принимал поздравления от партнеров. На сей раз он отразил пушечный удар Валерия Кичина метров с 25.

Впрочем, забить мог и "Рубин". Азмун здорово ворвался в штрафную, обыграл двух защитников, будто тренировочные стойки, и пробил с острого угла. Мяч попал в сетку, но с противоположной стороны.

ЧИКО ФЛОРЕС МОГ ЗАБИТЬ И СВОИМ, И ЧУЖИМ

В концовке тайма "Енисей" мог забить, как принято говорить, гол в раздевалку. Причем помочь в этом мог защитник "Рубина" Чико Флорес. Он пытался вынести мяч на угловой, но мяч едва не юркнул в ворота.

Чико Флорес. Фото: Алина НИЗАМОВА

Чико Флорес.Фото: Алина НИЗАМОВА

В дебюте второго тайма испанец вновь мог забить. На сей раз уже в ворота соперника. Флорес подключился к атаке и оказался на месте центрфорварда, но замкнуть прострел с фланга точным ударом он не сумел.

ДОТЕРПЕЛИ

В середине второго тайма самый опасный момент соорудили гости. Михаил Комков получил мяч на подступах к штрафной, оттеснил Чико Флореса и Сорокина и здорово пробил в дальний угол. "Рубин" спасла перекладина.

Хорен Байрамян и Петар Занев. Фото: Алина НИЗАМОВА

Хорен Байрамян и Петар Занев.Фото: Алина НИЗАМОВА

В концовке матча казанские футболисты много ошибались и частенько давали возможности гостям проводить опасные атаки. Как тут не вспомнить, сколько раз казанцы за последние полтора сезона пропускали решающие мячи в концовках матчей. Впрочем, на сей раз пронесло. "Рубин" не пропустил и отстоял победу 1:0.

Хорен Байрамян. Фото: Алина НИЗАМОВА

Хорен Байрамян.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Тяжелый матч, как и предполагалось. Многие игроки в разном функциональном состоянии, но радует то, что ребята дотерпели, через «не могу». Очень важная победа. У нас вся средняя линия отсутствовала практически весь тренировочный процесс. Не у всех была игровая практика, например у Руслана Камболова. Он много ошибался, особенно в начале игры. Но потихоньку наладили. Неделя есть, восстановимся, - отметил после матча наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев. Фото: Алина НИЗАМОВА

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Результат расстраивает, заслужили большего. На 6-й минуте допустили грубейшую ошибку на шестой минуте, она стоила нам поражения в сегодняшнем матче. Если взять игру в целом, то, считаю, мы провели ее на очень хорошем уровне. «Рубин» - очень сильный соперник. В Казани нелегко играть не только нам, но и фаворитам нашего чемпионата. Были моменты, чтобы спасти игру, особенно во втором тайме, но учитывая большую плотность игроков соперника в обороне, нам этого сделать не удалось. Обидно, конечно. Нужно теперь не сожалеть, а работать больше и хочется в следующей игре порадовать болельщиков. Надеемся, что пройдёт дома, в родных стенах, - заявил наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев.

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев. Фото: Алина НИЗАМОВА

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Благодаря этой победе "Рубин" набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечным Бердыева предстоит вояж в Тулу к местному "Арсеналу", который в минувшем туре камня на камне не оставил от обороны самарских "Крыльев Советов" 4:0.

Больше фото ЗДЕСЬ.

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