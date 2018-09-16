Кошка-автостопер отправилась в Санкт-Петербург и Крым на спине хозяйки

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-16T12:44:22+03:00

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Больше года назад автостоперы из Екатеринбурга спасли котенка. С тех пор животное путешествует на шее хозяйки и сейчас направляется в Крым.

Спасла котенка и обрела друга

19-летняя Еатерина три года автостопом путешествует по стране с друзьями и 28-летним молодым человеком. Из всех вещей у девушки за спиной только рюкзак со всем необходимым, гитара и немного денег. Зарабатывать на еду компания старается в дороге. Они поют песни и ищут места ночлега. Новый путь стартовал в Екатеринбурге. За спиной тысячи километров дороги. Все было бы просто, если бы вместе с ребятами не путешествовала полуторогодовалая кошка Зухра.

Полтора года назад Катя во время очередного путешествия ночью на трассе услышала жалобное мяуканье. В канаве у дороги девушка нашла сверток. Оттуда и доносился звук. Развернула его и ужаснулась. Кто-то замотал котят в пододеяльник, положил в пакет и, видимо, на скорости вышвырнул из машины. Трое котят были мертвы - один черненький все еще пытался выбраться и изо всех сил кричал. Решили взять бедолагу с собой и найти ему приют в следующем городе.

Половина рюкзака - вещи кошки

Через несколько дней котенок открыл глаза, жадно пил молоко и уже ел еду, которую ему предлагали. Полюбился всей команде, а главное нашел удобное местечко прямо на шее Екатерины.

– Всех удивило, что но мог спокойно спать на рюкзаке идущего человека. Спит, не падает и даже сон его не прерывается. Как такого не оставить? - рассказала «КП-Казань» хозяйка кошки. Назвали Зухрой, потому что имя показалось необычным, а главное Зухра большая ласкуша и в холодные ночи согревает теплом хозяйку.

Ночевать команде автостопщиков приходится в самых необычных местах. Сейчас они направляются из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, оттуда планируют отправиться в Крым. Все это время Зухра смирно обитает на сумке своей хозяйки. Татарстан обошли пешком почти весь - ночевали под мостом, в заброшенном доме и на крыше многоэтажного дома. Зу оказалась не привередливой – она ловит себе воробьев и мышей. Автостоперы путешествуют без денег и даже когда сами остаются без еды - кошку кормят всегда.

- Зухра не привередлива к еде, но у меня половина рюкзака - ее вкусняшки. Она – единственная, кто из нас всех питается регулярно, - рассказала Екатерина.

Кошку Зухру прохожие часто принимают за обезьянкуФото: Александр ЧЕРНОВ

За кошкой на край света

За последнюю неделю Зухра вместе с хозяйкой проехала больше тысячи километров. Впереди еще более четырех тысяч километров до Питера и Крыма.

- Планировали ехать в Европу, но на кошку нужны соответствующие документы. Как отдохнем и накупаемся на полуострове поедем на Байкал. Все это время Зухра будет с нами. Ей нравится дорога и она никуда не собирается убегать, - рассказала Екатерина.

Однажды в Ижевске девушка ночевала на чердаке. Утром Зухру не нашли. Кошка все-таки убежала. Поиск результатов не принес. Через два дня, когда автостоперы проехали несколько сотен километров - Екатерине позвонили родственники и сказали, что Зухра вернулась домой. Пришлось всем вместе возвращаться за любимой кошкой.

Кошка-обезьянка и талисман

Кроме того что Зухра путешествует по стране на шее, вместе с хозяйкой она бывает на музыкальных фестивалях и концертах. Когда ребята сами устраивают выступления, чтобы заработать на еду и проезд - Зухра садится рядом с коробкой для денег и жалобно сморит на прохожих. Тоже зарабатывает себе на корм. В холодное время года Зухра прячется в рюкзаке или кутается в любимое одеялко.

– За эти дни, пока мы шли по Татарстану все очень устали. Когда садимся отдыхать, кошка нас бодрит. Многие думают, что у меня на шее обезьянка. Кстати, когда на пути опасные моменты или собаки - Зухра нас предупреждает. Ее протяжное мяуканье означает, что нужно сменить курс или быть внимательнее. Она наш хороший талисман и полноценный член команды, - рассказала хозяйка Зухры.