2018-09-14T18:58:13+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали подозреваемого в угрозах подросткам в школе

Утверждается, что мужчина прошел туда с букетом цветов и пообещал расправиться с тем, кто обидит одну из старшеклассниц
Олег ЛУГОВОЙ
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Им оказался 42-летний местный житель.Им оказался 42-летний местный житель.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Нижнекамске полицейские задержали 42-летнего местного жителя. Именно его правоохранители подозревают в участии инцидента, который произошел в эту пятницу в городской школе №27. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства.

Напомним, в эту пятницу в образовательное учреждение пришел мужчина с букетом цветов в поисках одной из учениц 9 класса. Объяснив охране, что его послали подарить цветы, он спокойно прошел внутрь. В одном из кабинетов он вручил букет нужной ему школьнице. А после, угрожая, по словам очевидцев, предметом похожим на оружия, заявил, что, если кто обидит эту девочку, то будет иметь с ним дело.

В школе среди учеников и персонала началась паника. А мужчина тем временем спокойно ушел. Вот только перед тем как зайти в образовательное учреждение он оставил охране свои данные. Видимо именно по ним на мужчину и вышли правоохранители.

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