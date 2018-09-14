В Татарстане щенков закопали живьем, чтобы они не мешали работе кафе

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-14T18:33:54+03:00

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14 сентября в 10:00 в приют для бездомных животных «Азира» в Набережных Челнах позвонила жительница поселка ГЭС. По ее словам, в конце лета в поселке бездомная собака родила четверых щенков. Вместе с ними она поселилась в глубокой норе рядом с местным уличным кафе. И вот этой ночью, собаку, якобы, убили, а щенков живьем закопали.

- На место выехали волонтеры. Рядом с кафе они обнаружили нору, которую забросали кирпичами. Сотрудники общепита сказали, что щенки устраивали погромы на территории летней веранды заведения, а взрослая собака огрызалась на посетителей. Также в кафе уверяли, что утром некто неравнодушный отнес щенков в другую нору - ближе к реке Кама, а их мать – дворняга, убежала, - рассказал руководитель приюта для бездомных животных Илхам Шакиров.

Но местные жители уверены, щенков никто никуда не уносил, их завалили в норе кирпичами и строительным мусором те самые сотрудники кафе. Дело в том, что через полчаса после того как все было сделано, проходившие мимо слышали из-под земли жалобны скулеж.

Волонтеры - девушки своими силами не смогли раскопать завал и решили написать заявление в полицию, чтобы этим занялись в правоохранительных органах в ближайшее время.

В свою очередь, руководитель пресс-службы УМВД России по городу Набережные Челны Артур Муллин рассказал «КП-Казань», что по его данным, щенков уже выкопали. И добавил, что сейчас полиция со своей стороны проводит проверку по данному факту.