2018-09-14T15:00:16+03:00
Происшествия

В Татарстане тренера, чьих подельников убил бизнесмен, отправили под арест на два месяца

Из участников ограбления частного дома он единственный остался в живых [видео]
Софья ВАЛЕЕВА
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Мужчина своей вины не признает.Мужчина своей вины не признает.Фото: скрин с видео
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Бугульминский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 47-летнего тренера Андрея Климанова.

- Просим отправить Климанова под арест на два месяца, - озвучил следователь свое ходатайство в суде, подчеркнув общественную опасность преступления, в котором подозревается Климанов.

Сам же мужчина вины своей не признает. Выяснилось, что он до этого не был судим, работает спорт и фитнес тренером в Альметевске. В Бугульму переехал ради второй жены.

- Мою машину остановили на улице, уложили лицом в асфальт, пару раз приложили головой об землю и заявили: «Давай, признавайся», - возмущался Андрей Климанов во время суда. - Не понимаю, с чего решили, что я участвовал в этом нападении? Я ни в чем не виновен.

В Татарстане тренера, чьих подельников убил бизнесмен, отправили под арест на два месяца.Дмитрий РОМАНОВ

Тем не менее суд счел обоснованным отправить его в камеру под арест на два месяца, пока идет следствие.

Тренера местного спортклуба Андрея Климанова задержали неподалеку от места неудавшегося ограбления. По версии следствия, мужчина должен был доставить на место, а потом увезти двух своих подельников.

Напомним, двое мужчин в масках ворвались в частный дом, где проживает 41-летний бизнесмен Евгений Деданин с 34-летней супругой. В это время в гостях у четы находился их 31-летний друг. Всех их связали, но Евгению удалось освободиться, и он сумел схватить на кухне два ножа, которыми нанес грабителям смертельные ранения.

После в погибших опознали жителей Самарской области, ранее судимых за насильственные преступления - 39-летний Нетроголов и 29-летний Колоярцев.

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