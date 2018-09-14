2018-09-14T14:18:02+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина пришел в школу с оружием чтобы заступиться за старшеклассницу

«Комсомолка» выяснила кто послал его к девочке
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: wikimapia.orgФото: wikimapia.org
Изменить размер текста:

14 сентября в обед в общеобразовательную школу №27 в Нижнекамске с букетом цветов пришел мужчина. Он не является родителем и даже родственником никого из учеников. Мужчина подошел к вахтеру и представился другом отца одной из старшеклассниц. Ей он лично хотел передать букет.

Посетитель предоставил охране свои паспортные данные и отправился в глубь школы. Он зашел в один из кабинетов подарил девятикласснице цветы и достал нечто похожее на пистолет.

После этого мужчина пригрозил окружающим: «Кто будет ее (школьницу – Ред.) обижать, получит…».

В этот момент среди сотрудников школы и учеников началась паника. Мужчина же спокойно вышел из здания и скрылся. На место происшествия тут же была вызвана полиция.

- Дети были так напуганы, что рассказывают разные версии. Одни говорят, что видели в руках пистолет, другие - отвертку, - рассказала «КП-Казань» секретарь школы № 27 «КП-Казань».

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Как удалось узнать «Комсомолке», родители ученицы, которой предназначался букет, долгое время не живут вместе и таким необычным способом отец решил напомнить дочери о себе.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Казанью разом сгорело 30 сараев
Татарстан вошел топ-5 регионов России по числу вакансий в сфере ИТ-технологий
В Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут
В Казани пьяный мужчина выжил, упав с пятого этажа
В Казани глава МВД Татарстана открыл обновленный отдел полиции «Савиново»
В Казани пожарные потушили горящий минимаркет
На реконструкцию очистных сооружений Альметьевска потратят 567 миллионов рублей
На трассе Казань-Оренбург в ДТП погибли два человека, трое пострадали
Андрей Макаревич выступил в Казани на «Аксенов-фест-2018»
Сделки Татфондбанка на сумму более 128 миллионов рублей признали недействительными
В 2019 году в Татарстане плата за детский сад вырастет на 8%
В Чувашии начались съемки фильма "В красном море"
В татарстанских селах смогут назначать старост
В Набережных Челнах 13-летний школьник застрял в батарее
В Казани неопытный водитель сбил насмерть пешехода
В Чебоксарах задержали водителя, пнувшего фоторадар на обочине