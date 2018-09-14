В Татарстане мужчина пришел в школу с оружием чтобы заступиться за старшеклассницу

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-14T14:18:02+03:00

«Комсомолка» выяснила кто послал его к девочке

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14 сентября в обед в общеобразовательную школу №27 в Нижнекамске с букетом цветов пришел мужчина. Он не является родителем и даже родственником никого из учеников. Мужчина подошел к вахтеру и представился другом отца одной из старшеклассниц. Ей он лично хотел передать букет.

Посетитель предоставил охране свои паспортные данные и отправился в глубь школы. Он зашел в один из кабинетов подарил девятикласснице цветы и достал нечто похожее на пистолет.

После этого мужчина пригрозил окружающим: «Кто будет ее (школьницу – Ред.) обижать, получит…».

В этот момент среди сотрудников школы и учеников началась паника. Мужчина же спокойно вышел из здания и скрылся. На место происшествия тут же была вызвана полиция.

- Дети были так напуганы, что рассказывают разные версии. Одни говорят, что видели в руках пистолет, другие - отвертку, - рассказала «КП-Казань» секретарь школы № 27 «КП-Казань».

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Как удалось узнать «Комсомолке», родители ученицы, которой предназначался букет, долгое время не живут вместе и таким необычным способом отец решил напомнить дочери о себе.