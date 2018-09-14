В Казани проходит международная выставка текстиля и одежды

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-14T13:50:51+03:00

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С 13 по 15 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит международная выставка текстиля и одежды СУАР КНР-РТ РФ. Организаторами выставки выступили Департамент коммерции СУАР, Комитет содействия международной торговле СУАР КНР, соорганизаторами – Агентство инвестиционного развития РТ, Союз «Торгово-промышленная палата РТ», исполнителями – Комитет по экономике и информатизации СУАР и Бизнес-консалтинговая структура Huahe International.

- Цель данного мероприятия – расширить и ускорить развитие текстильной промышленности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на западных рынках, – во время открытия выставки сказала Председатель Комитета содействия международной торговли СУАР Китай – г-жа Яо Юйчжан. - Это первый шаг к содействию и выходу на внешние рынки промышленности этого округа. Мероприятие даст новый импульс для развития отрасли, поможет поиску потенциальной возможности сотрудничества, укрепит торгово-экономический обмен со странами вдоль реализации китайского проекта «Один пояс, один путь».

Во время торжественного открытия мероприятия выступили: заместитель генерального секретаря Народного правительства СУАР г-н Лян Юн, ведущий советник отдела лесоперерабатывающей и легкой промышленности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Гилязова Венера Хамитовна, Генеральный консул Китая в Казани г-н У Инцинь, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан г-н Сапунов Игорь Валерьевич, заместитель начальника Управления по привлечению и развитию инвестиций СУАР г-н Ван Вэньмин, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан г-н Николаев Артур Сергеевич.

Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Во время церемонии открытия Венера Хамитова поблагодарила всех присутствующих:

«Позвольте мне от имени Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан приветствовать всех на церемонии открытия выставки, направленной на торгово-экономическое сотрудничество в сферах текстиля и одежды между СУАР КНР и Республикой Татарстан!»

Она отметила, что Китайская Народная Республика является одним из основных внешнеторговых партнеров Республики Татарстан. Внешнеторговый оборот между ними только за 2017 год составил более 565 миллионов долларов США, с начала года он уже превысил 307 миллионов долларов США.

– Сотрудничество между Татарстаном и Китаем успешно развивается в таких областях, как машиностроение, химия и газохимия. Республика Татарстан экспортирует каучук, пластики, резину, минеральное топливо, продукты нефтеперегонки, – продолжила Венера Хамитова.

В свою очередь Китай поставляет в Татарстан электрические машины и оборудование, химическое сырье и фармацевтические препараты, а также специальные ткани, кружева и гобелены. Важную роль в поддержке взаимоотношений играет открытое в октябре 2016 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Казани.

Сегодня компании текстильной и легкой промышленности провинции Синьцзян-Уйгурского автономного района представят нам одежду и украшения, домашний текстиль, ткани, ковры, машины и оборудование. Выставка позволит ознакомиться с новейшими разработками в текстиле, проследить современные тенденции развития науки и техники в данной отрасли.

Фото: Софья ВАЛЕЕВА

В завершение приветственного слова Хамитова выразила надежду, что эта выставка станет импульсом в развитии делового сотрудничества в области легкой промышленности двух стран, и поблагодарила организаторов данного мероприятия, а именно Департамент коммерции СУАР Китай и Комитет содействия международной торговли СУАР Китай, и пожелала всем плодотворной работы.

В эксклюзивном интервью «КП-Казань» Артур Николаев отметил, что эта выставка проводится в Казани впервые и на нее возлагают большие надежды.

– Наши жители смогут воочию увидеть изделия промышленности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, оценить качество, – рассказал Николаев. – Со своей стороны мы надеемся, что и китайские бизнесмены смогут стать инвесторами в предприятиях текстильной промышленности Татарстана, вложив свои средства в развитие совместных предприятий.

В Торгово-промышленной палате сообщили, что китайскую сторону форума представят заместитель начальника секретариата Народного правительства СУАР господин Юй Хуань, инспектор Департамента коммерции СУАР господин Ян Кайсинь, секретарь партийной группы Департамента сельского хозяйства СУАР господин Чжу Ган, заместитель начальника Управления по привлечению инвестиций СУАР господин Маматжан Абла, заведующая канцелярией текстильной отрасли СУАР госпожа Лю Яньнин, начальник комплексного отдела Управления пограничной торговли СУАР госпожа Мехригуль Турсун.

Выставка располагается на площади 2000 квадратных метров. Она охватывает всю промышленную цепочку текстильной и швейной промышленности, в том числе все виды одежды и украшения, домашнего текстиля, кожи, тканей, ковров, сырья, текстильных машин и оборудования.

Фото: Софья ВАЛЕЕВА

На выставке представлены известные китайские компании, такие как: ООО «Синьцзянская компания трикотажа «И Лин», ООО «Компания текстиля «Фэй И Да», г. Кашгар, ООО «Синьцзянская компания по одежде и украшениям «Новая эпоха», ООО «Кашгарская компания одежды «Юйфань», ООО «Синьцзянская компания по производству одежды «Цзифа Хуахэ», ООО «Синьцзянская компания по производству одежды «Мэйли Ао», ООО «Синьцзянская компания по производству текстильных изделий из верблюжьей шерсти «Юй Тай», ООО «Синьцзянская компания по производству ковров «Кай Ли», ООО «Компания по одежде «Кэ Да» уезда Цзяши, Синьцзянская компания по производству одежды «Синбо Сылу», ООО «Компания текстиля «Му Ян», г. Кашгар, ООО «Компания по производству мультяшной одежды «Я Тай Фэн» уезда Меркет, ООО «Синьцзянская компания по производству текстильных и шерстяных тканей «Тянь-Шань», ООО «Синьцзянская экспортно-импортная компания «Чжун Тай».

В рамках выставки работает российско-китайский текстильный форум, проходят деловые встречи. Во время открытия выставки состоялась церемония подписания соглашений.

Фото: Софья ВАЛЕЕВА

На выставку в качестве потенциальных покупателей приглашены жители и гости Казани.

Данная выставка является значимой площадкой по обмену и сотрудничеству в области текстильной промышленности, а также для презентации компаний и проведения деловых переговоров, она даст возможность предприятиям из СУАР выйти на текстильный рынок России.