Казанский студент из Африки написал песню про Роналду

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-14T12:14:05+03:00

Он уверен, что она поможет ему пробиться на большую сцену и найти любовь [фото, видео]

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23-летний Марк Джерамбете из Республики Чад в Центральной Африке уже год живет и учится в Казани. За это время молодой человек начал здесь музыкальную карьеру и уже гастролирует по городам Татарстана.

– Три года назад я приехал в Россию. Сначала жил в Саратове, затем в Саранске, а год назад переехал в Казань. Первое время пришлось не легко - работал на стройке, убирал парки и даже трудился в поле. Потом поступил учиться в КАИ на «самолетостроение» и начал писать музыку, стихи и выступать, - рассказал «КП-Казань» Марк Джерамбете.

Первую песню он написал про полет Юрия Гагарина, вторую про Великую Отечественную войну. Взял творческий псевдоним Мистер Лайус и начал выступать по небольшим кафе и пабам Казани.

В первое время Марку пришлось не легко - работал на стройке, убирал парки и даже трудился в поле.Фото: скриншот видео

ВЗЯЛИ РАДИ ВЕСЕЛЬЯ

Спустя несколько месяцев музыканты, заметившие в баре, Марка взяли с собой на гастроли. Потом он узнал, что пригласили, чтобы посмеяться и повеселить сельскую публикую. В доме культуры в небольшом селе под Казанью Марк исполнил песню на татарском языке «Кубелек».

Зал аплодировал стоя и долго не отпускал со сцены. Он решил написать побольше собственных песен, чтобы выступать с авторской программой. Параллельно с изучением русского языка, изучал азы нотной грамоты и писал первые аккорды новой песни. Музыкальный стиль, в котором он пишет песни афрореп. В нем может исполнить любую российскую или татарскую песню.

– Как–то я гулял по центру Казани и увидел на стене граффити Роналду, мне стала интересна его автобиография. Я начал читать про него и увидел очень много схожего со мной. У него тоже не простое детство и юность и он всего добился сам. Я решил написать песню об этом, ведь если следовать логике Роналду, то всего можно добиться, главное много работать и никогда не отступать - рассказал «КП- Казань» певец.

Песню про Роналду написал за 15 минут. Поймал музу и вылил на бумагу все свои переживания. Получилось очень ритмично и весело, а главное, песня призывает всех не сдаваться и следовать примеру известного футболиста.

Перевод песни «Fais Comme Moi» («Делай Как Я»):

«Дом белый!! Афро-ловушка !! Ходы, вы забыли меня! Повороты, вы где?! Куда идти - там меня нет! Как! Как меня!

В жизни есть вершины и есть низы! Но она коротка. Она имеет очень короткий срок! Если у вас есть возможность – нужно идти до конца.

Идти-там! Идти-там! Поводок нам не нужен!

Сегодня вы никто, а завтра перед вами весь мир и дорогие авто. Не жди чуда, делай сам и все будет возможно на этой земле.

Идти-там! Идти-там! Как его! Идти-там! Работа! Работа! Жесткий день и ночь!

Я, как и вся молодежь думал, что любовь, музыка и удача проходят мимо меня, но я взял пример с Криштиану Роналду. Следуй его примеру – и все у тебя получится. Парень пришел из ниоткуда, в его город мадейра! Но сегодня он номер 1!

Как я! Как меня! Как меня! Ходы, вы где? Повороты, вы где? Иди как я! Пой как я, танцуй как я! И младенец, и девушка- будь как я! Иди дорогой, как я! Будь другом как я!»

Клип на песню решил снять на фоне граффити, которое его вдохновило. Видеорядом к песне Марк также показал свои любимые достопримечательности главного татарстанского города, ведь по словам Марка, Казань - стала его главным вдохновителем, здесь у него наконец-то все получилось.

- Я никогда не думал, что буду учиться на авиаконструктора и выступать на сцене. У нас была простая семья и мечтать об этом было глупо. Поэтому сейчас очень рад, что в моей жизни за последний год все так сильно поменялось и за это благодарен Казани, - признался «Комсомолке» Марк Джерамбете.

МУЗЫКА ПОМОЖЕТ

Певец уже собирается отправить свой дебютный клип в компанию «Блэк Стар», чтобы показать работу Тимати. В будущем он мечтает работать именно с ним. А еще мечтает вживую встретится с самим Роналду и поблагодарить его за музу и вдохновение. Студент из Африки уверен, что популярность поможет ему встретить свою любовь именно в России. Желательно чтобы девушка тоже увлекалась музыкой, и они могли выступать дуэтом.