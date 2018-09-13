Депутат Госсовета Татарстана после посещения школьной столовой: «Этим даже свиней кормить нельзя!»
После массового отравления школьников в Актаныше, Роспотребнадзор Татарстана проверил столовые и точки общепита в учебных заведениях республики. Депутат Госсовета Татарстана Альберт Фахрутдинов побывал в рейде вместе с проверяющими. Он своими глазами увидел, чем кормят детей в школьных столовых и был шокирован.
На заседании комитета республиканского парламента по бюджету, налогам и финансам он жестко высказался о системе организации питания школьников в Татарстане.
- Чем кормят детей - это ужас какой-то! Этим свиней кормить даже нельзя. Я дошел до того, что сказал: это мясо выбрасывайте собакам, берите мясо у нас, бесплатно кормите детей, - передает издание «Коммерcант» слова народного избранника.
Альберт Фахрутдинов заявил, что качество питания детей вызывает нарекания. Он вспомнил о криминальных делах с монополизацией отрасли некоторыми компаниями-поставщиками и попросил разобраться с этим вопросом.
Напомним, после массового отравления учеников в Актаныше президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить систему организации детского питания в школах и детских садах республики. А конкретно - систему закупки продуктов питания и условия их хранения в образовательных учреждениях.
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