Депутат Госсовета Татарстана после посещения школьной столовой: «Этим даже свиней кормить нельзя!»

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-13T18:11:35+03:00

В смывах с посуды и инвентаря в школе, где отравились дети были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и кампилобактер

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После массового отравления школьников в Актаныше, Роспотребнадзор Татарстана проверил столовые и точки общепита в учебных заведениях республики. Депутат Госсовета Татарстана Альберт Фахрутдинов побывал в рейде вместе с проверяющими. Он своими глазами увидел, чем кормят детей в школьных столовых и был шокирован.

На заседании комитета республиканского парламента по бюджету, налогам и финансам он жестко высказался о системе организации питания школьников в Татарстане.

- Чем кормят детей - это ужас какой-то! Этим свиней кормить даже нельзя. Я дошел до того, что сказал: это мясо выбрасывайте собакам, берите мясо у нас, бесплатно кормите детей, - передает издание «Коммерcант» слова народного избранника.

Альберт Фахрутдинов заявил, что качество питания детей вызывает нарекания. Он вспомнил о криминальных делах с монополизацией отрасли некоторыми компаниями-поставщиками и попросил разобраться с этим вопросом.

Напомним, после массового отравления учеников в Актаныше президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить систему организации детского питания в школах и детских садах республики. А конкретно - систему закупки продуктов питания и условия их хранения в образовательных учреждениях.

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