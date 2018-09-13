2018-09-13T08:10:58+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал 1,5 летний мальчик, гулявший во дворе частного дома

Рано утром 13 сентября поиски возобновились
Лика ИСАЕВА
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Вот такая листовка появилась в паблике "Лизы Арлет"Вот такая листовка появилась в паблике "Лизы Арлет"Фото: Из материалов пресс-службы
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Ночью 13 сентября в паблике общественного поискового отряда "Лиза Арлет" появилось сообщение, что в деревне Малые Четаи Ядринского района пропал ребенок. 1,5 годовалый Вова Шепкулин исчез со двора своего дома в 17.30. Родители и жители деревни бросились на поиски малыша, но тщетно.

Розыск возобновился, едва рассвело, и к месту исчезновения мальчика собараются добровольцы, откликнувшиеся на призыв о помощи в розыске мальчика.

Опубликивана листовка:

Приметы: рост 90 см, плотного телосложения, волосы короткие, светлые, глаза голубые.

Был одет: темно-зеленая вельветовая толстовка с капюшоном, коричневая жилетка,футболка, шапка х/б, синяя,джинсы, полусапожки черные.

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