В Чувашии пропал 1,5 летний мальчик, гулявший во дворе частного дома
Ночью 13 сентября в паблике общественного поискового отряда "Лиза Арлет" появилось сообщение, что в деревне Малые Четаи Ядринского района пропал ребенок. 1,5 годовалый Вова Шепкулин исчез со двора своего дома в 17.30. Родители и жители деревни бросились на поиски малыша, но тщетно.
Розыск возобновился, едва рассвело, и к месту исчезновения мальчика собараются добровольцы, откликнувшиеся на призыв о помощи в розыске мальчика.
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Приметы: рост 90 см, плотного телосложения, волосы короткие, светлые, глаза голубые.
Был одет: темно-зеленая вельветовая толстовка с капюшоном, коричневая жилетка,футболка, шапка х/б, синяя,джинсы, полусапожки черные.
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