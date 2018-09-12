2018-09-12T14:37:53+03:00
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Что стало причиной падения, пока не известно
Владимир КРУПСКИЙ
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Самолет выполнял сельскохозяйственные работы.Самолет выполнял сельскохозяйственные работы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Авиакатастрофа произошла сегодня, 12 сентября, в Ульяновской области. В 11:20 по московскому времени (12:20 по ульяновскому, - прим.ред.) в Майнском районе, недалеко от поселка Тагай, рухнул легкомоторный самолет.

Как стало известно, самолет выполнял сельскохозяйственные работы. По сообщению пресс-службы Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился только пилот. Он погиб. Причины авиакатастрофы пока не известны.

- Приволжским следственным управлением на ­транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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