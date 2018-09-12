Будете жаловаться - отчислим! Студентов из Татарстана выгнали на улицу и оставили без денег за практику в Крыму

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-12T14:37:53+03:00

С первых дней студентов лишили воды, еды и угрожали расправой, в итоге же им пришлось самостоятельно добираться до дома

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К поездке в Республику Крым на бархатный сезон ребята готовились несколько месяцев. Весной в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме началась агитация студентов на сбор винограда в Крыме. Выбрали 13 лучших студентов третьего курса. Попасть в отряд счастливчиков могли ребята за хорошую успеваемость, достижения в спорте, так же студенты из неполных семей.

Перед поездкой ребята встретились со своими предшественниками, которые делились впечатлениями от Крыма и работы там. Им рассказали о четырехразовом питании, веселых летних вечерах, теплом море и огромном количестве фруктов. Вместе с ребятами из других учебных заведений набралась группа счастливчиков из 24 человек. 14 августа на поезде все отправились в Крым. Денег с собой взяли не много, ведь все необходимое обещали предоставить.

С клопами и без воды

Вместо обещанного пансионата, где должны были жить ребята больше месяца, их привезли в село Вилино на территорию туристической базы недалеко от Бахчисарая. В трехэтажном корпусе жилым этажом был только третий. Первые два этажа заброшены - окна забиты, в комнатах лежала сломанная мебель, а некоторые помещения, видимо, облюбованные бездомными недавно горели.

Вода была не во всем здании, нары устилали не свежие матрасы, в первую же ночь девчонки обнаружили в пастели клопов, замков на дверях тоже не было. Одна из девушек на следующий день выложила фотографии интерьеров пансионата в группу в социальной сети. Пользовали тогда подумали, что студенты шутят.

Удобства и четырехразовое питание не соответстовали обещанному

На столе полуфабрикаты и техническая вода

В первый рабочий день ребят познакомили с наставниками. По их словам с семи утра им предстояло собирать виноград. За норму 400 килограммов обещали 1200 рублей в сутки. Тут же дали в руки старые тупые тяпки и выгнали в поле. Работать оказалось не просто. Когда у ребят закончилась вода - им предложили попить из чана с технической водой.

- Они узнали, что поваров у них не будет. Предложил готовить самим или кушать полуфабрикаты. Это после утомительного рабочего дня на солнце, - рассказывает мама студента - Оксана Мингалимова. - В обед второго дня у них не было даже хлеба, кормили с каждым днем реже и скромнее. Были дни, когда ребят вообще оставляли без еды. Они начали покупать продукты сами. Но в туристической Балаклаве не пошикуешь: пятилитровая бутыль воды стоит 200 рублей, чебурек - 80 рублей, суп быстрого приготовления - 60 рублей. Родители отправляли детям деньги. Бывало, что на еду в день уходило по тысяче рублей.

За жалобы отчислят с учебы

За все время практики ребята получили аванс по 1000 рублей и жили в ожидании заработной платы. Обещали минимум 17 тысяч рублей. С нормой сбора винограда никто не справлялся. Собрать удавалось лишь сто с лишним килограммов. А при несоблюдении нормы оплата трудодня составляла 350 рублей в стуки.

- Никто не знал, сколько точно мы собирали. В завершении рабочего дня виноград увозили на грузовике, никого из нас проинспектировать количество собранного урожая не мог - нас отказывались брать с собой, - рассказал Ришат Мингалимов. Жаловаться в техникум и родителям ребятам не советовали. За дисциплинарную провинность работодатели обещали помочь отчислить с учебы. Но спустя две недели родители начали получать первые фотографии и жуткие рассказы о крымских каникулах. Четверо подростков не выдержали невыносимых условий и уехали первыми никому не сказав.

- С техникумом у общественной организации «Российские студенческие отряды» и ООО «Наш Крым» заключен договор о предоставлении студентов в сельхоз отряды. Но кому-то достались хорошие работодатели в Крыме, а наши дети голодали, не мылись, унижались и целый месяц были в рабстве. У многих подростков нет родителей, кого-то бабушка одна воспитывает. Не у всех есть деньги вернуться обратно, а еще их запугали отчислением. Теперь они оказались в беде, - рассказала мама 19-летнего Ришата.

Фото из личного архива Оксаны Мингалимовой

Работайте или собирайте манатки

Студенты обращались к местным руководителям практики, но взрослые мужчины не русской внешности ссылались на трудовой договор, который ребята подписали и нарушили. Обращались плохо, разговаривали матом, называли баранами, - рассказывают возмущенные родители. Отпустить они их не могут, потому что договор на работу заключен не с ними конкретно, а с «Российскими студенческими отрядами», поэтому писать заявление на увольнение бесполезно.

Куратор практики в Крыме Юнус обещал дать «ответку» в их учебное заведение и в Министерство образования, если они начнут жаловаться. На аудиозаписи, сделанной одним из студентов слышно, как руководитель практики открыто угрожает подросткам, чтобы они оставались работать.

- Надо взять ремень и хорошенько отшлепать для профилактики. Если в стаде есть одна блудная овца, ее лучше сразу зарезать. Люди в солярий ходят, а вы тут отдыхаете. Мы вас кормим, потому что вы на еду не заработали, а кормим потому что мы хорошие люди. С вами в бой не пойдешь и с вами даже к телкам не пойдешь - опасно. Или выходите на работу завтра или собирайте манатки и «уходите» (в нецензурной форме) прямо сейчас, - обращался к студентам Юнус. На протяжении всего времени ребят пытались присмирить и унизить, приводя примеры, как молодежь работала во времена войны, чтобы выжить.

Студенты – дикари

Рано утром 11 сентября двадцать студентов, дождавшись приезда очередной смены, собрали вещи и пешком ушли из лагеря. Автостопом ребята добрались Краснодарского края. По пути просили милостыню у прохожих и ели фрукты с деревьев.

Жители Крыма и Краснодарского края помогли им добраться до пересадочного узла. Написав о своей беде в социальные сети, ребята получили много предложений о помощи. В том числе некоторых ребят бесплатно предлагали отвести домой в Татарстан. Общими силами набрали деньги на самые дешевые билеты в Казань и сейчас дикарями в поезде направляются домой.

Василий Ислаев - отвественный за формирование и отправку отрядов из Татарстана в Крым рассказал, что в последние четыре дня с ребятами провел представитель из Буинского колледжа - нарушений замечено не было.

13 сентября на вокзале Казани студентов встретят друзья и родители, которые уже обратились в прокуратуру для выяснения обстоятельств случившегося.