2018-09-12T13:59:53+03:00
Общество

Купи один смартфон Nokia и получи второй в подарокв салонах Билайн

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Фото: Билайн.Фото: Билайн.
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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Смартфон Nokia в подарок!».

С 10 сентября 2018 года только в офисах продаж интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 руб. и приобретении двухSIM-карт с предоплаченными пакетами услуг связи на 3 месяца тарифного плана«ВСЁмоё2» клиент получает смартфон Nokia 1 в подарок.*

Смартфоны Nokia 2.1 и Nokia 1 можно приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн»,а также в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru

Смартфон Nokia 2.1 поставляется с предустановленной ОС AndroidOreo™ (версия Go), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, и обеспечивающей лучший опыт использования Android при потреблении меньшего объема данных.

Смартфон Nokia 2.1 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА-ч, которого хватает на два дня активного использования, а также HD экраном размером 5,5 дюйма и фронтальными стерео-динамиками. Обновленный чипсет Qualcomm™ Snapdragon® 425 повышенной производительности обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной - 8 Мп и фронтальной - 5 Мп.

Смартфон, который вы получаете в подарок - Nokia 1, под управлением чистой, обновляемой, безопаснойAndroidOreo™ (версия Go). Смартфон оснащен 4,5-дюймовым дисплеем, 4х ядерным процессоромMediaTek MT6737Mи 1Гб оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Приятный бонус - популярные сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов позволят вам при желании быстро менять облик смартфона.

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

* Акция действует с 10.09.2018 по 31.10.2018, клиент получает в подарок смартфон Nokia 1 при покупке смартфона Nokia 2.1 и двух предоплаченных пакетов услуг связи по ТП «ВCЁмоё 2» на 3 мес. – от 2 730 до 4 200, полная стоимость комплекта – от 10 720 руб. до 12 190 руб. в зависимости от филиала подключения (кроме Респ. Крым и г. Севастополь). Стоимость смартфонов не в составе комплекта: Nokia 1 – 5 990 руб., Nokia 2.1 – 7 990 рублей. Акция действительна для новых клиентов и не суммируется с другими акциями и предложениями. Количество оборудования ограничено. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.

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