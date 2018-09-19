«Салават Купере» для рабочих

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-19T09:17:59+03:00

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Очередное заселение в «Салават Купере» прошло с участием работников «Казаньоргсинтеза». На этот раз 26 работников общества отметят новоселье. Знаменательно то, что новые дома, в которые заезжают заводчане, находятся на улице Наиля Юсупова, названной в честь бывшего генерального директора КОСа.

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА»

Осенним теплым днем 680 казанских семей смогли получить ключи от долгожданных квартир в домах № 11 и 13 по улице Наиля Юсупова жилого района «Салават Купере». Среди них оказалось 26 семей работников ПАО «Казаньоргсинтез». Улица названа в честь экс-директора завода не случайно: «Казаньоргсинтез» принимает непосредственное участие в создании нового района. Например, водой «Салават Купере» обеспечен за счет водозабора предприятия и его нового коллектора с современными очистными сооружениями.

На заселение будущие жители приехали ранним утром, некоторые занимали очередь с пяти утра. Молодые семьи приходили с детьми. Одна из семей ожидала заселения вместе с полосатой кошкой, которые по традиции должны первыми переступать порог дома. Дети тут же облепили новую детскую площадку. Вторая очередь «Салават Купере» - это 7-й и 8-й кварталы - состоит из 10 домов на 2924 квартиры, общая квадратура - 184 тысячи кв. м. Восемь домов на 2584 квартиры 8-го квартала готовы к сдаче на 60%. Всего согласно эскизу застройки, в трех очередях «Салават Купере» будет возведено 94 дома на 25 441 квартиру, из них 19 домов первой очереди заселены.

С радостным событием жителей микрорайона поздравил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Он рассказал, что дома построены ООО «Ак Таш» качественно и сданы в установленный срок.

- В планах до конца декабря совместно с Государственным жилищным фондом при Президенте РТ завершить строительство домов второй очереди жилого комплекса «Салават Купере». На подходе еще восемь домов, которые будут сданы до конца декабря. Строительство находится под личным контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова, - заявил Ильшат Гимаев.

ДВА НОВЫХ САДИКА НА 220 МЕСТ

Если у новоселов появятся замечания, оперативно их исправить обещал заместитель генерального директора строительной компании «Ак таш» Дмитрий Быков. Он рассказал, что на территории 8-го комплекса планируется строительство двух садиков на 220 мест.

Счастливый обладатель новой квартиры - машинист компрессоров завода этилен ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Гарифуллин рассказал, что подал заявление на получение жилья, как только устроился на «Оргсинтез».

- Как только подошла моя очередь, получил однокомнатную квартиру. Я очень рад, что это произошло. Знаю, что многие сотрудники «Казаньоргсинтеза» сегодня стали новоселами. Это радостное долгожданное событие для многих работников, - добавил Фарид Гарифуллин.

В марте этого года по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников ГК ТАИФ квартиру в «Салават Купере» получила семья Хуснутдиновых. Оба супруга работают на «Казаньоргсинтезе».

- Нам повезло, потому что мы получили жилье по доппрограмме. В очередь на трехкомнатную квартиру встали в 2017 году. У нас двое детей, мы хотели, чтобы у них была своя комната, а у нас спальня, - сообщила Лилия Хуснутдинова.

1345 СЕМЕЙ С КВАРТИРАМИ ПО ЛЬГОТНЫМ ПРОГРАММАМ

Возможность покупки жилья по льготным условиям является важным стимулом при трудоустройстве на предприятие. В 2014 - 2016 годах на «Казаньоргсинтезе» действовало сразу три жилищных программы: «Социальная ипотека», «Развитие промышленных комплексов РТ» и «Дополнительная программа обеспечения жильем». Предприятию была выдана квота на 1600 работников. С 2017 года «Казаньоргсинтез» продолжил работу по социальной ипотеке.

Многие из оргсинтезовцев уже живут в своих новых квартирах, а другим заселение еще предстоит. В прошлом году новоселье отметили 675 работников «Казаньоргсинтеза». В общей сложности же с 2014-го до первой половины 2018 года жилье по различным льготным программам смогли получить 1345 заводчан.