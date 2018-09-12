2018-09-11T18:55:08+03:00
Общество

75-летию нефти Татарстана посвящается

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме инновации «Татнефти» получили сразу три Гран-при
Анвар МАЛИКОВ
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Фото: пресс-службы ПАО "Татнефть"Фото: пресс-службы ПАО "Татнефть"
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Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году был посвящен 75-летию большой нефти республики. В нем приняли участие представители 169 компаний и организаций из 10 стран. Главным событием ТНФ традиционно была выставка «Нефть, газ. Нефтехимия».

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обширную и эффектную экспозицию представила «Татнефть». Здесь были отражены достижения в широкой палитре ее деятельности – от разведки и добычи нефти до переработки, от нефтехимического сырья до конечной продукции…

В шести выставочных номинациях «Татнефть» получила половину всех призов Гран-при. Они присуждены за создание специализированной геодезической сети повышенной точности, за высокоэффективные базовые масла «ТАНЕКО», за факельную установку с изменяемым эквивалентным диаметром сопла от Бугульминского механического завода.

Кроме того, дипломами отмечены пневматическая шина KAMA PRO с регулируемым давлением, ультразвуковой реверсивный расходомер «НОТА-В», технология пенокислотной обработки неоднородных карбонатных коллекторов. Еще три диплома получили технологии института «ТатНИПИнефть», входящего в состав «Татнефти».

200 ПАТЕНТОВ НА ПРИРОДНЫЙ БИТУМ

Когда группа ВИПов подошла к экспозиции «Татнефти», президент Татарстана Рустам Минниханов попросил генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова и директора «ТатНИПИнефти» Рифхата Сахабутдинова подробнее рассказать о ноу-хау в добыче сверхвязкой нефти (природный битум). Московские гости узнали, что в ходе разработки природного битума «Татнефть» защитила уже более 200 патентов.

Если вначале использовалось преимущественно импортное оборудование, то теперь заказывается отечественное, в том числе татарстанское. Сейчас акцент делается на удешевление добычи этого вида нефти, уменьшение затрат энергии и ресурсов, повышение экологичности.

В ноябре будет добыта 5-миллионная с начала разработки тонна СВН – прозвучала и такая новость. В текущем году уже добудут почти 2 миллиона, а в 2020-м – 3,32 миллиона.

Это направление деятельности является одним из звеньев в достижении цели корпоративной стратегии – довести добычу нефти к 2025 году до 30 миллионов тонн.

ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ

Поставленной цели планируется достичь при одновременном снижении удельных затрат на тонну нефти за счет инновационных технологий и автоматизации. Так, уже через 2 года компьютерным моделированием будут охвачены 100% объектов разработки.

Именно моделирование и избрали в этом году темой традиционной международной конференции по инновациям в разработке нефти. Участвовали более 400 специалистов из 8 стран.

- В осложняющихся условиях добычи ведущие нефтяные компании мира работают над созданием интеллектуальных месторождений, - сказал, открывая конференцию, Рустам Минниханов. - Опыт «Татнефти» показал высокую эффективность цифровизации процессов нефтедобычи.

- Нефтяникам Татарстана интересен опыт коллег, мы заинтересованы в сотрудничестве, – пояснил выбор темы президент Татарстана.

Сама «Татнефть» на пленарном заседании была представлена тремя докладами и значительным числом стендовых презентаций. Ведь компании, взявшей курс нас цифровизацию всех процессов производства и бизнеса, есть чем поделиться.

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