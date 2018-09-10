Звезда сериала «Ольга» уходит из кино и ждет предложения от мусульманского ТВ

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-10T18:02:47+03:00

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Молодой актер Сергей Романович, известный по роли Юры Шатунова в «Ласковом мае» и криминального пацана Андрея из сериала «Ольга» приехал в Казань на презентацию телеканала для мусульман «Хузур ТВ». Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин лично встретил молодого актера и сопровождал его в Казани.

Приехал в Казань к братьям

На презентации демонстрировали социальные мусульманские ролики. Так же были приглашены ведущие мусульманские блогеры. Актёр признался, что согласился приехать в столицу Татарстана по первому же приглашению. Потому что открытие телеканала для мусульман - важное дело. Так же здесь живут его «братья». Некоторые социальные ролики его удивили и растрогали.

- Если бы меня пригласилисюда вести свою передачу, то я бы, как минимум, подумал. А что бы ответил - зависит от предложения. Если люди будут привлекать хороших режиссеров и операторов, тогда продакшн будет расти и канал будет расти. Все зависит от качества. Если что то делаешь - нужно делать хорощо и с душой. Я сейчас свободен и не привязан к месту - передвигаюсь как хочу, - рассказал актер.

Муфтий Татарстана лично поблагодарил молодого актера за приездФото: Александр ЧЕРНОВ

Ушел из «Ольги», отказываюсь от проектов

По словам Сергея Романовича, карьера в кино для него закончилась, ведь в жизни появились куда более важные вещи. От ролей в популярных проектах он отказывается.

– В «Ольге» я больше не снимаюсь. В третьем сезоне меня не будет. Я ушел из сериала по собственному желанию. Понимаю, что роль Андрюхи не самая светлая. Мне приходилось подстраиваться - это такая работа. Человек никогда не играет другого человека, а всегда будет показывать часть своей личности. Там была моя плохая игра, которая есть в каждом человеке.

Сейчас я практически нигде не снимаюсь. Единственный проект, который я взял - «Чернобыль. Зона отчуждения». От всего остального отказался. Я в намерении вообще уйти из кино. По разным убеждениям - в том числе по религиозным.

Стоя на сцене, я какие-то вещи не говорю. Потому что понимаю, что здесь люди наоборот снимают кино и говорить о том, что я ухожу - значит внести свою ложку дегтя. У меня другое мнение - с этим связано, что я начинаю отказываться от проектов.

Чтобы доносить истину - кино не нужно

По словам Сергея Романовича, заниматься просветительской деятельностью можно не будучи медийным человеком. Ведь не просветители, не пророки не работали в театре. Тем не менее до масс могли доносить всю важную информацию.

- Никто из ученых, сподвижников и пророков не был актером. Метод призыва и как его правильно доносить мы знаем. Придумывать что то новое, значит считать себя умнее, чем были люди до нас. Чтобы доносить до людей истину, мне не обязательно сниматься в кино. Есть куча других методов. Один из вариантов - написать что-то и сказать. Для этого не обязательно перевоплощаться в какую-то роль и разыгрывать людей. Если бы это был крутой метод - разве бы его не использовали раньше? Я говорю о театральном искусстве и сценках. Считаю, когда человек начинает изображать другого человека – это очень спорный момент.

Актер в окружении популярных мусульманских блогеровФото: Александр ЧЕРНОВ

Борода как у братьев

Полгода назад актер сделал пересадку волос с затылочной части головы на лицо, чтобы носить растительность на лице, как братья. Судя по редкой щетине, операция не прошла успешно. Растительности на лице Сергея Романовича заметно не прибавилось. Хотя традиционный для мусульман жест - поглаживание бороды у него появилось.

- Операция длилась 12 часов, и столько же длилась анестезия. Долгая и не приятная процедура. Полгода прошло. По чуть-чуть приживается, растет… Посмотрим что из этого будет.

С презентации телеканала актёр поехал на намаз в центральную мечеть Казани Кул-Шариф. Оттуда он отправится в аэропорт. Но по словам актера - самое важно в этой поездке он сделал в мечети.