Да не из Казани он! Как СМИ перепутали столицу Татарстана с Казахстаном, сообщив о беременности мужчины

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-11T11:46:45+03:00

Врач перепутал, а вот мужчина чуть было не прославился на весь мир. Фото: Олег УКЛАДОВ

История произошла в городе Усть-Каменогорск, который к Казани никакого отношения не имеет

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Ленты интернет-таблоидов в воскресенье, 9 сентября, буквально взорвались заголовками, что в Казани врачи установили беременность мужчины после УЗИ. Стало интересно, кто же этот "счастливчик", рискнувшгий пойти против матушки-природы?

Изучив текст, пожала плечами: обычная газетная утка, точнее - дешевый трюк: делаешь такой броский заголовок, чтобы привлечь внимание к статье, а содержимое обычное, в меру скучное. Суть этого материала проста: пришел к врачу пациент, пожаловался на почки. Тот осмотртел его на УЗИ и дал рекомендации, вложив в руки пациента результаты исследований. Тот и не посмотрел, пока родственник не решил вчитаться в текст. А там черным по белому: "Живот увеличен согласно срокам беременности". Доктор даже шевеление плода ощутил. Правда-правда, о чем и сделал запись.

Вчитавшись в тексты некоторых СМИ сразу бросилось в глаза, что 35-летний мужчина, которому и диангностировали беременность, родом из казахстанского города Усть-Каменогорск. Тогда, позвольте, причем тут Казань?

Нет, сомнения, конечно, закрались. Все может быть. Возможно, мужчина приехал проконсультироваться к татарстанским медикам. Вот только, капнув глубже, все встало на свои места.

Искать, где начало и концы этой дикой истории пришлось недолго. Сначала смутило название - амбулаторный центр. Казань - третья столица России. Больницы есть, медцентры есть. Амбулаторных центров нет.

Затем поисковик услужливо выдал место нахождения того самого завотделением, который рассказал подноготную "сенсации". Медик трудится в городе Усть-Каменогорск. Точка, Казань здесь не причем. Все лавры "сенсации" стоит отдать Казахстану.

Хотя, разделить их могут и некоторые журналисты СМИ, поспешившие возвысить Казань до государства, или же наоборот, сделать Усть-Каменогорск районом Казани. Просто хочется дать совет, господа, проверяйте данные и учите географию! А то сейчас Казань с Казахстаном перепутали, завтра Вену с Венгрией, а дальше Белгород повысите до столицы Сербии.