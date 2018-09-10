2018-09-10T13:19:52+03:00
Общество

В Татарстане "Шевроле" с ребенком в салоне сорвалась в овраг

На помощь подоспели десятки людей, которые вытолкали машину на дорогу [Видео]
Владимир КРУПСКИЙИскандер ЯРУЛЛИН
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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В Альметьевске 9 сентября молодая мама остановила автомобиль «Шевроле Авео» у городского ручья. Она поставила легковушку на ручник и пошла к пассажирскому сиденью, чтобы вывести из салона маленькую дочь.

По словам очевидцев - пока мама отвлеклась, второй ребенок оказался на переднем сиденье и дернул за ручник. Автомобиль покатился в протоку. На крики женщины тут же отозвались добровольцы и жители ближайших домов. Напуганного малыша вызволили из салона. Автомобиль помогли достать из ручья. Десятки местных жителей собственноручно смогли вытолкать иномарку на дорогу. Поэтому даже помощь эвакуатора молодой женщине не понадобилась.

Пользователи социальных сетей осуждают невнимательность молодой мамы и винят в происходящем «несчастливый» водоем. После реконструкции в нем часто находят мертвых домашних животных. В конце лета в ручье чуть не утонул ребенок.

В Альметьевске машина скатилась в овраг.

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