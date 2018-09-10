В Казани задержали автомобиль, в котором перевозили более 122 килограммов наркотиков
Крупную партию наркотических веществ задержали сотрудники Госавтоинспекции Казани на улице 2-ая Старо-Аракчинская в Кировском районе города возле паромной переправы. Внимание стражей порядка привлек американский "Додж" с госномерами Москвы. 28-летний водитель пояснил, что едет вместе с приятелем из столицы России в Уфу. Как оказались на окраине Казани, если есть волне прямой маршрут - трасса М7 "Волга", пояснить не смогли.
- Да мы паромом, - улыбнулся один из задержанных.
Причина избежать круглосуточный пост Госавтоинспекции Казани "Малиновка", который расположен перед мостом через Волгу, стали понятны, когда во время осмотра автомобиля нашли пакет с неизвестным веществом.
Крупную партию везли в Уфу
Более пристальный досмотр позволил обнаружить перед передней панелью, между сиденьями, под обшивками дверей еще несколько свертков с неизвестным веществом.
Свертки уложили между сидений...
Позже экспресс-анализ позволил установить, что это - "мефедрон", сильнодействующее наркотическое вещество, запрещенное к свободному обороту в России.
Наркотики были везде...
Его вес заставил удивиться даже опытных полицейских - приятели перевозили более 120 килограммов наркотиков.
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