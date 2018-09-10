В Казани задержали автомобиль, в котором перевозили более 122 килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-10T09:34:29+03:00

Вот такую "начинку" нашли в автомобиле

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Крупную партию наркотических веществ задержали сотрудники Госавтоинспекции Казани на улице 2-ая Старо-Аракчинская в Кировском районе города возле паромной переправы. Внимание стражей порядка привлек американский "Додж" с госномерами Москвы. 28-летний водитель пояснил, что едет вместе с приятелем из столицы России в Уфу. Как оказались на окраине Казани, если есть волне прямой маршрут - трасса М7 "Волга", пояснить не смогли.

- Да мы паромом, - улыбнулся один из задержанных.

Причина избежать круглосуточный пост Госавтоинспекции Казани "Малиновка", который расположен перед мостом через Волгу, стали понятны, когда во время осмотра автомобиля нашли пакет с неизвестным веществом.

Крупную партию везли в Уфу

Более пристальный досмотр позволил обнаружить перед передней панелью, между сиденьями, под обшивками дверей еще несколько свертков с неизвестным веществом.

Свертки уложили между сидений...

Позже экспресс-анализ позволил установить, что это - "мефедрон", сильнодействующее наркотическое вещество, запрещенное к свободному обороту в России.

Наркотики были везде...

Его вес заставил удивиться даже опытных полицейских - приятели перевозили более 120 килограммов наркотиков.