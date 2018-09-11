2018-09-10T14:11:40+03:00
Происшествия

Дорожные войны в Казани: Байкеры устроили погоню за подрезавшим их автомобилистом и разбили ему зеркало

Для автолюбителя все могло закончиться хуже
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СкриншотФото: Скриншот
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Ночью на Проспекте Победы в Казани произошел конфликт между водителем иномарки и несколькими байкерами. По словам очевидцев, водитель хотел подрезать мужчину на мотоцикле. Из-за этого едва не произошло ДТП.

Свидетелем стал второй байкер, который направлялся по Южной трассе с девушкой на заднем сиденье мотоцикла. Мотоциклисты решили проучить наглого водителя и жестом попросили его припарковаться. Водитель не снижая скорости дал понять, что останавливаться и разговаривать ни с кем не будет.

Тогда байкеры самостоятельно попытались остановить автомобилиста и создали ему «западню». Байкер, с которым чуть не произошло ДТП, устроился впереди легкового автомобиля, а байкер с девушкой на близком расстоянии следовал сзади. Они начали снижать скорость, вынуждая притормозить водителя автомобиля.

Водитель начал им сигналить, но скорость не снизил. Кроме того, он начал снимать все происходящее на камеру сотового телефона. Когда мотоциклисты поняли, что остановить нарушителя не получится, один из них подъехал на близкое расстояние к автомобилю и ударил кулаком по боковому зеркалу. После чего оба мотоциклиста уехали.

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