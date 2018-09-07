2018-09-07T07:29:39+03:00
Общество

"Великий уравнитель 2": фильм, который стоит посмотреть

В Казани прошел предпремьерный показ нового боевика
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Зачастую бывает так, что хороший, именитый актер снимается в фильмах, которые бежишь смотреть только из-за его имени на афишах. Дензил Вашингтон уже давно стал человеком, который может сделать весь фильм сам. Точнее, исправить то, где самые большие киноскептики отыщут погрешности, ляпы и прочие несостыковки.

В этом сиквеле картины 2014 года снова с нами вышедший в отставку боец спецподразделения штатных киллеров США. На этот раз он почти заканчивает читать по тому списку 100 великий произведений литературы, с которым его познакомили в предыдущей серии. Работает он теперь таксистом, и во время поездок умудряется вершить правосудие своими кулаками: расправляется с богатенькими подонками, изнасиловавшими сотрудницу корпорации; находит след похищенной у матери дочери, а затем, в отпуске, и ее саму; помогает пенсионеру, пережившему Холокост, отыскать потерянную в концлагере сестру...

И - отомстить за подругу.

Рассказывать весь фильм - неблагодарное занятие. Лучше пойти и посмотреть самим, как герой Вашингтона умудряется привлечь себе на помощь стихию, вычислить предателей и спасти малознакомого парня от величайшей ошибки всей своей жизни.

Картина Антуана Фукуа привлекает зрителя не только харизматичным исполнителем главной роли, но и потаенной мечтой каждого - вершить правосудие. Каждый зритель примеряет на себя слова агента в отставке: "Есть два типа боли: та,что длится,и та,что все обрывает. Сегодня у тебя есть выбор...".

Сейчас у вас есть два шанса - пойти и посмотреть "Великого уравнителя 2", или остаться без хорошего вечера.

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
В Казани передано в суд уголовное дело о гибели инспектора ДПС после тарана пьяным водителем
В Татарстане найден пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина
Президенту Татарстана презентовали 14 будущих объектов в историческом центре Казани
В Казани с проспекта Ямашева местные власти убрали киоск
Президент Татарстана открыл в республике завод по выпуску упаковочных материалов
В Нижнекамске начали обучать слепых массажистов
В Набережных Челнах задержали серийных похитителей канализационных люков
Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда
В Казани состоится спортивный фестиваль «Multi sport expo»
Бездомные собаки по ночам портят машины в Татарстане
В Татарстане за купальный сезон-2018 утонуло более 70 человек
В Чувашии помещения школ и одного детсада сдавали в аренду бизнесменам
В казанском ЖК «Салават Купере» два дома готовы к заселению
В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок
Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя
Массовое отравление школьников в Татарстане: начата доследственная проверка
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
На матче КХЛ между "Нефтехимиком" и минским "Динамо" 44 места на трибунах оставят свободными для погибших 7 лет назад игроков "Локомотива"
В Марий Эл школьники и студенты-очники смогут ездить на поездах с 50% скидкой
7 октября в Казани пройдет забег в тюбетейках
В Татарстане стартует «Неделя леса-2018»
В Чебоксарах работу девяти фонтанов продлили до октября
В эту пятницу жителей ряда домов Казани оставят без света
В Татарстане за сутки из лесов вывели трех заблудившихся грибников