"Великий уравнитель 2": фильм, который стоит посмотреть

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-07T07:29:39+03:00

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Зачастую бывает так, что хороший, именитый актер снимается в фильмах, которые бежишь смотреть только из-за его имени на афишах. Дензил Вашингтон уже давно стал человеком, который может сделать весь фильм сам. Точнее, исправить то, где самые большие киноскептики отыщут погрешности, ляпы и прочие несостыковки.

В этом сиквеле картины 2014 года снова с нами вышедший в отставку боец спецподразделения штатных киллеров США. На этот раз он почти заканчивает читать по тому списку 100 великий произведений литературы, с которым его познакомили в предыдущей серии. Работает он теперь таксистом, и во время поездок умудряется вершить правосудие своими кулаками: расправляется с богатенькими подонками, изнасиловавшими сотрудницу корпорации; находит след похищенной у матери дочери, а затем, в отпуске, и ее саму; помогает пенсионеру, пережившему Холокост, отыскать потерянную в концлагере сестру...

И - отомстить за подругу.

Рассказывать весь фильм - неблагодарное занятие. Лучше пойти и посмотреть самим, как герой Вашингтона умудряется привлечь себе на помощь стихию, вычислить предателей и спасти малознакомого парня от величайшей ошибки всей своей жизни.

Картина Антуана Фукуа привлекает зрителя не только харизматичным исполнителем главной роли, но и потаенной мечтой каждого - вершить правосудие. Каждый зритель примеряет на себя слова агента в отставке: "Есть два типа боли: та,что длится,и та,что все обрывает. Сегодня у тебя есть выбор...".

Сейчас у вас есть два шанса - пойти и посмотреть "Великого уравнителя 2", или остаться без хорошего вечера.