2018-09-07T11:22:11+03:00
Туризм

Жителям Казани стало проще летать в Мюнхен

Трансферные рейсы будут организовываться ежедневно в 7.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Билеты на рейс можно приобрести от ста евро в одну сторонуБилеты на рейс можно приобрести от ста евро в одну сторону
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Казанцам больше не придется летать в "тайную столицу" Германии - город Мюнхен - с пересадками. Теперь им доступна вохможность быстрой стыковки в Москве (аэропорт Внуково).

То есть, на всем протяжении рейса действует один и тот же авиабилет. Чаще всего остановки в тех или иных городах делаются для смены транспортного средства - пассажиры покидают самолет, выходят в аэропорт и уже в другом терминале садятся в другое воздушное судно.

На стыковку отводится различное количество времени – от часа с небольшим до суток, но чаще всего от 2 до 6 часов. Однако это все равно значительно спокойнее и выгоднее, чем полеты с пересадкой.

Перелеты будут осуществляться ежедневно. Из Казани в Мюнхен самолеты будут отправлятся в 7.00, а обратно в 13.45.

За билет в одну сторону можно выложить от 100 евро. Его окончательная стоимость будет зависеть от дня недели, выбранного тарифа (лайт, стандарт, гибкий или бизнес), количества багажа, необходимости наличия питания на борту самолета.

За отдельную плату пассажирам готовы предложить также допуск в бизнес-залы, приоритетную регистрацию, VIP-прием в аэропорту Мюнхена, возможность изменений в билете. Возвратить же билет могут лишь пользователи гибкого и бизнес тарифов.

Вся эта информация стала известна накануне, 5 сентября, во время презентации трансфертного рейса Казань-Мюнхен-Казнь, который прошел в "Шаляпин Палас Отель". На нем выступили как представители авиакомпании Utair, так и их партнеры из Баварии, среди которых туристический центр Munich Tourist Office, представители лечения и оздоровительного отдыха в Баварии Best Connex, туроператоры Classic Travel, La-Ra Reisen, Tegemseer Tal Tourismus, туристический офис Мюнхена Munchen Tourismus и туристический офис Баварии Bavaria Tourismus.

Мюнхен - это романтика, это шоппинг, это футбол, это здоровье, это горы, это рождественские ярмарки, это знаменитый Oktoberfest, это аэропорт с собственной пивоварней и многое другое.

Приехать сюда можно и для того, чтобы начать свое знакомство с континентом - множество интересных городов находятся на расстоянии одних суток пути. К тому же Мюнхен расположен в самом центре Европы.

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