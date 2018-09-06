В Татарстане санитарка с помощью бинтов и гипса сделала с себя памятник и поставила его у роддома

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-06T18:33:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Около полувека у входа в отделение новорожденных Нижнекамска стоял памятник в виде кормящей матери. Со временем скульптура стала рассыпаться и в итоге пришла в негодный вид.

Так, что этим летом бетонную композицию отправили в Москву. Там ее ждет 3D сканирование. После чего скульптуру воссоздадут с нуля уже из атмосферостойкого материала.

Такая скульптура простояла на месте монумента Ксении 46 лет

Правда без привычного памятника отделение новорожденных осиротело. Особенно непривычно ходить на работу мимо пустующего постамента было 33-летней санитарке Ксении Казачковой. Как никак она уже целых 15 лет прослужила в этом отделении и этот памятник для нее стал практически родным.

В итоге женщина решила – пока новая воссозданная композиция не прибыла из Москвы, надо сделать ей достойную замену.

Правда о том, как работают настоящие скульпторы, санитарка из Татарстана не имела никакого представления. Пришлось искать новые знания в Интернете. Остановилась на самом, по ее мнению, простом способе. Благо на работе ей для этого благого дела выделили десять рулонов бинтов с гипсом. А как с ними управляться санитарка по опыту знает.

- Целую неделю я накладывала на себя бинты с гипсом. Сначала на лицо, затем на шею, потом взяла в руки куклу, прижала к груди – так сделала слепок ребенка. Сложнее всего было соединить все детали в одну скульптуру, - рассказала «КП-Казань» Ксения Казачкова.

Самым сложным, по словам татарстанской санитарки, было сделать скульптуре глаза. В итоге, когда полая оболочка из бинтов с гипсом была готова, ее аккуратно возвели на постамент и заполнили пустоты мелкими камнями.

А уже на следующий день посетители роддома начали узнавать в скульптуре санитарку Ксению Казачкову. Некоторые даже интересовались, чем она заслужила такую честь.

На изготовление скульптуры у санитрки ушло несколько недель

– Было, конечно, риском согласиться поставить бюст на место прежнего монумента. Но все остались довольны. В больнице каждый год проходит конкурс между отделениями на самое оригинальное оформление территории. Двор украшали скульптуры из пластиковых бутылок и шин. А такое украшение у нас впервые, - признался «КП-Казань» главный врач Нижнекамского роддома Рустам Галеев.

По его словам, обновленный бюст вернется из Москвы через полтора месяца и займет свое законное место. Но так как монумент санитарки Ксении уже полюбился посетителям и персоналу - его оставят на территории медучреждения, но перенесут в другое место.

Кстати, на этом Ксения Казачкова останавливаться не собирается. В ее планах создать еще один монумент только с более четким выражениями лица. Благо опыт скульптура уже имеется.