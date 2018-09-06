В Татарстане зафиксировано массовое отравление школьников

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-06T13:16:47+03:00

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В школе Актаныша произошло массовое отравление детей. Первые ученики с жалобами на плохое самочувствие стали поступать в местную районную больницу этим утром. В итоге в приемный покой «скорая» привезла 20 детей.

- Несмотря на массовость обращения, всех пациентов приняли и оказали им помощь, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана. - Состояние детей оценивается как легкое, всем им оказана квалифицированная помощь. Взяты и направлены на исследование в лабораторию анализы. Результаты будут в ближайшее время, ситуация находится под контролем.

Подробности происшествия выясняются.